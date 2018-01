Ông Trần Đình Long thưởng nóng 1 tỷ đồng cho U23 Việt Nam

(Dân Việt) Ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoà Phát đã quyết định thưởng nóng cho ban huấn luyện và các cầu thủ U23 Việt Nam sau chiến thắng U23 Qatar tại trận bán kết sau loạt luân lưu cân não để bước vào trận chung kết của giải đấu tầm cỡ châu lục.

Tự hào và ngây ngất có lẽ là những cụm từ được nhắc đến nhiều nhất sau trận đấu đầy hấp dẫn và kịch tính sau khi trận bán kết 1 giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar kết thúc. Thày trò HLV Park Hang Seo đã lập lên kỳ tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Các công ty thành viên của Hòa Phát đã thực sự sống trong bầu không khí không thể tuyệt vời hơn. Để ghi nhận và cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam, chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát đã lập tức thưởng nóng 1 tỷ đồng cho đội bóng vừa làm nên kỳ tích cho thể thao nước nhà.

Chúc đội tuyển U23 Việt Nam sẽ cháy hết mình để lần đầu tiên đăng quang ở giải đấu mang tầm châu lục cho bóng đá Việt Nam. Chúc đội tuyển trẻ của chúng ta vô địch ở giải đấu năm nay.

Trước đó, Tập đoàn Hoà Phát (cổ phiếu HPG) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2017 với lợi nhuận trước với nhiều thành tựu rực rỡ nhất từ trước tới nay. Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 46.800 tỷ đồng, tăng 38% so với 2016. Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức cao nhất trong lịch sử HPG khi đạt 8.000 tỷ đồng, vượt 33% so với kế hoạch và tăng 21% so với năm trước.

Từ hiệu ứng lợi nhuận, cổ phiếu HPG đã liên tiếp tăng trong những phiên gần đây. Tính đến ngày 22.1 đứng giá 62.300 đồng/cổ phiếu. Điều này đồng nghĩa, ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT, người nắm hơn 381 triệu cổ phiếu HPG, tương đương tỷ lệ 25,1%, đã tăng tổng tài sản lên 23.736,3 tỷ đồng và trở thành người giàu thứ 3 trên sàn chứng khoán.

Tính theo tỷ giá trung tâm của VND/USD, áp dụng cho ngày 22.1, tổng tài sản của ông Long đạt hơn 1 tỷ USD. Như vậy, ông Trần Đình Long đã vượt qua bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng giám đốc Hãng hàng không VietJet (mã VJC) để vươn lên vị trí người giàu thứ ba trên sàn chứng khoán.