Phục hồi điều tra vụ "một căn hộ bán cho nhiều người" tại chung cư Gia Phú

(Dân Việt) Sau khi xem xét đơn cầu cứu của các khách hàng mua chung cư Gia Phú, Viện kiếm sát Nhân dân Tối cao (VKSNDTC) đã yêu cầu huỷ bỏ Quyết định trước đó của Viện kiếm sát Nhân dân TP.HCM (VKSND TP.HCM) và phục hồi điều tra vụ án.

Cụ thể, VKSNDTC đã ra quyết định số 322/QĐ-VKSTC về việc chấp nhận giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Minh Toàn (ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) và những người đồng ký đơn tố cáo Công ty TNHH Địa ốc Gia Phú (chủ đầu tư chung cư Gia Phú) có dấu hiệu lừa đảo, bán một căn hộ cho nhiều người.

Đồng thời, VKSNDTC cũng yêu cầu VKSND TP.HCM ra quyết định huỷ bỏ Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 219-02 ngày 31.8.2016 của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để phục hồi điều tra, giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Trong 72 căn hộ được giao dịch tại sàn Đất Xanh Đông Á có 5 căn bán cho nhiều khách hàng. Hiện tại Đất Xanh Đông Á đã đổi tên thành Công ty Cổ phần Bất động sản UniHomes.

Kết luận của VKSNDTC cho thấy, từ tháng 12.2010 đến hết tháng 12.2013, ông Nguyễn Hùng Nghiêm (Phó Tổng giám đốc điều hành dự án) đã huy động số vốn hơn 200 tỷ, vay ngân hàng 89 tỷ đồng. Thu tiền bán 130 căn hộ cho khách hàng gần 77 tỷ đồng, tiền nợ khách hàng về việc chấm dứt hợp đồng và thanh lý hợp đồng chưa trả hơn 15 tỷ đồng, tiền bán trùng căn hộ (31 căn hộ đã ký hợp đồng bán cho khách hàng trước đó nhưng lại tiếp tục ký bán cho 39 khách hàng khác) hơn 20 tỷ đồng. Vốn của chủ đầu tư hơn 22 tỷ đồng.

Như vậy, tổng mức đầu tư dự án theo thiết kế, dự toán được phê duyệt là gần 148 tỷ đồng (không kể giá trị khu đất 40 tỷ). Tổng số vốn ông Nghiêm đã huy động hơn 221 tỷ đồng, vượt giá trị đầu tư theo thiết kế, dự toán là gần 74 tỷ đồng nhưng công trình vẫn không được hoàn thiện để bàn giao căn hộ cho người mua (hiện tại công trình mới xây dựng xong phần thô).

Vì vậy, không có đủ căn cứ chứng minh ông Nghiêm sử dụng số tiền vốn đã huy động (kể cả số vốn huy động bằng hành vi gian dối) để đầu tư xây dựng dự án chung cư như quan điểm đánh giá của VKSND TP.HCM.

Từ những hồ sơ, tài liệu thu thập được, VKSNDTC đưa kết luận, hành vi của ông Nghiêm trong việc ký hợp đồng bán 1 căn hộ cho nhiều người khác nhau là hành vi gian dối, lỗi cố ý trực tiếp. Số tiền thu được là hậu quả của hành vi gian dối mà Nghiêm đã thực hiện thông qua ký kết với khách hàng.

Hành vi này được thực hiện hoàn thành và gây ra hậu quả, có đủ dấu hiệu của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng VKSND TP.HCM ra Quyết định huỷ bỏ Quyết định khởi tố bị can số 66 ngày 24.8.2016 đối với ông Nghiêm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là chưa có cơ sở, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

“Căn cứ Điều 119 và Điều 190 Bộ luật TTHS 2003 khi hết thời hạn điều tra mà chưa chứng minh được tội phạm thì vụ án phải được tạm đình chỉ điều tra, nhưng VKSND TP.HCM vẫn thống nhất với CQĐT về việc đình chỉ điều tra vụ án theo Khoản 2, Điều 164 Bộ luật TTHS năm 2003 là chưa đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp uật”, trích văn bản VKSNDTC.

Được biết, chung cư Gia Phú toạ lạc tại số 68 - 72 Lê Văn Chí, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM, do Công ty TNHH Địa ốc Gia Phú (Công ty Gia Phú) làm chủ đầu tư.

Dự án gồm 2 block nhà cao 18 tầng, trong đó có 1 tầng hầm, 2 tầng làm trung tâm thương mại và 15 tầng làm chung cư. Công ty Gia Phú do bà Đoàn Thị Hoàn My làm Tổng giám đốc và ông Nguyễn Hùng Nghiêm (chồng bà My) làm Phó Tổng giám đốc điều hành.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, chỉ trong vòng 1 năm (2012 - 2013) hàng trăm khách hàng đã đóng tiền để mua nhà tại dự án (80 - 100%). Thế nhưng, khi thời hạn bàn giao nhà đã qua, khách hàng lại phát hiện một chuyện “động trời”, một căn trong chung cư đã bị chủ đầu tư bán cho nhiều người.

Bà Nguyễn Thị Minh Toàn, nạn nhân cho biết, căn hộ B4-9 của bà được bán cho 4 người. Ngoài căn B4-9 của bà Toàn, rất nhiều khách hàng ở đây cũng rơi vào trường hợp đóng tiền thật, mua nhà ảo.

Bị lừa dối, các khách hàng đã đội đơn đi gõ cửa các cơ quan chức năng. Sau khi thu thập chứng cứ, ngày 25.4.2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định Khởi tố hình sự vụ án đối với hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Công ty Gia Phú.

Tuy nhiên, ngày 31.8.2016, VKSND TP.HCM lại bất ngờ có quyết định hủy bỏ việc khởi tố bị can và không phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam với lý do: Chủ đầu tư hết tiền nên không thể tiếp tục thi công dự án.

Không đồng ý với kết luận của VKSND TP.HCM, nhiều khách hàng cho rằng, Công ty Gia Phú có hành vi gian dối mà không truy cứu trách nhiệm hình sự là sai bản chất vụ việc nên đã liên tục kéo đến địa chỉ 120 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Bến Nghé, Q.1 để phản đối. Đồng thời, không đồng ý với quyết định của VKSND TP.HCM, bà Toàn đại diện cho các nạn nhân mua “vịt trời” tại dự án đã tiếp tục đệ đơn lên VKSNDTC.