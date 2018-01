PVOIL giảm 500 đồng mỗi lít xăng E5 và dầu DO trong hai ngày

Trong hai ngày 1 và 2/2, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) tổ chức chương trình khuyến mại “Vui tết Mậu Tuất cùng PVOIL” với việc giảm giá 500 đồng/lít xăng E5 RON 92 và dầu DO so với giá bán lẻ niêm yết cho khách hàng trực tiếp đến mua xăng, dầu tại hệ thống 540 cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc do PVOIL trực tiếp quản lý và vận hành.

Bên cạnh đó, PVOIL còn dành tặng 1.320 vé xe khách miễn phí cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn từ Thành phố Hồ Chí Minh về đón Tết ở khu vực Phú Yên và Đà Nẵng. Thời gian khởi hành vào ngày 6/2 (tức ngày 21 tháng Chạp). PVOIL cho biết thêm, kể từ ngày 1/1, tất cả cửa hàng xăng dầu PVOIL đã thay thế hoàn toàn xăng RON 92 bằng xăng sinh học E5 RON 92. Trước đó, PVOIL đã chủ động chuyển sang bán đại trà xăng sinh học E5 RON 92 trên toàn hệ thống từ ngày 15/12/2017, sớm hơn 15 ngày so với quy định của Chính phủ. Sau khi triển khai kinh doanh đại trà, sản lượng xăng E5 RON 92 bán ra tại các cửa hàng xăng dầu của PVOIL đạt khoảng 600​-650 m3/ngày, tăng gấp 2,5 lần so với trước và chiếm tỷ trọng khoảng 70% tổng lượng xăng bán ra. PVOIL hiện có 11 trạm phối trộn xăng E5 hoạt động ổn định và đang tiếp tục đầu tư các trạm phối trộn khác. PVOIL đảm bảo nguồn cung cấp xăng sinh học E5 RON 92 cho hệ thống bán lẻ gồm 540 cửa hàng xăng dầu thuộc sở hữu và hơn 3.000 cửa hàng đại lý cũng như cung ứng rộng rãi cho thị trường.

Theo Anh Nguyễn (Vietnamplus)

