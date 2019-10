Quảng Nam: Công bố sai phạm thu hồi hơn 12 tỷ tại BQL Khu KTM Chu Lai

(Dân Việt) Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã chính thức có kết luận sai phạm tại Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu lai (Quảng Nam) và kiến nghị thu hồi 12.928.045.000 đồng sai phạm, bên cạnh đó còn đề nghị xử lý các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Ngày 30/9, nguồn tin của Dân Việt, ông Trần Minh Thái - Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã ký kết luận số 08 kết luận thanh tra công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản từ năm 2013 đến năm 2017 tại Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam).

Ngoài việc yêu cầu xử lý cá nhân, tập thể có liên quan để xảy ra sai phạm, Thanh tra tỉnh Quảng Nam còn yêu cầu xử lý kinh tế kiến nghị thu hồi nộp NSNN tổng số tiền 12.928.245.000 đồng, cụ thể Ban KTM Chu Lai 4.499.068.000 đồng, do chưa thực hiện thuế TN và phí BVMT từ việc bán cát tận thu; Trung tâm Phát triển hạ tầng 9.861.000 đồng do tính sai quy định về thanh toán phụ cấp kiêm nhiệm QLDA, làm thêm giờ và chưa thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước; Ban Quản lý dự án hạ tầng 14.080.000 đồng do chưa thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước; Công ty TNHH MTV Hữu nghị Nam Lào 156.514.000 đồng do tính vượt khối lượng quyết toán so với thực tế thi công rà phá bom mìn.

Kết luận số 08 nêu rõ, thực hiện QĐ số 155 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản từ năm 2013 đến năm 2017 tại Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai.

Kết luận Thanh tra tỉnh Quảng Nam về sai phạm tại Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai

Theo đó, thanh tra tình hình quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án, nguồn thu từ bán hồ sơ mời thầu tại Ban KTM Chu Lai, Ban Quản lý dự án hạ tầng (nay đã giải thể) và Trung tâm Phát triển hạ tầng. Thanh tra đã thanh tra 7 công trình, trong đó có 5 công trình đã được thẩm tra, quyết toán vốn đầu tư gồm công trình Khu dân cư Tiên Xuân - hạng mục nền, mặt đường; công trình Đường ven biển đoạn qua Khu công nghiệp Tam Hiệp - giai đoạn 1; công trình Đường vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam; Công trình trồng cây xanh tại KCN Bắc Chu Lai và KCN Cơ khí ô tô Chu Lai - Trường Hải; Công trình Khu tái định cư Nồi Rang giai đoạn 1 và 2 công trình dở dang, tạm dừng thi công để nghiệm thu quyết toán khối lượng là công trình Phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn huyện Núi Thành và thành phố Tam Kỳ…

Về công tác quản lý đầy tư XDCB quan thanh tra 7 công trình, có 2 công trình thuộc Dự án phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn huyện Núi Thành và Tam Kỳ có sai phạm lớn về chất lượng công trình, về khối lượng nghiệm thu, khối lượng thanh toán, công trình chậm tiến độ, chậm đưa vào sử dụng…, qua đây cho thấy công tác quản lý về đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban KTM Chu lai rất lỏng lẻo, chưa tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư XDCB. Trách nhiệm sai phạm này thuộc về Ban KTM Chu Lai đại diện chủ đầu tư qua các thời kỳ (Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng, Ban Quản lý dự án hạ tầng thuộc Ban KTM Chu Lai) và các đơn vị thi công.

“Tất cả các sai phạm tại thời điểm tranh tra thuộc về Thủ trưởng và kế toán Ban KTM Chu Lai, Ban Quản lý dự án hạ tầng và Trung tâm Phát triển hạ tầng. Về công tác thi công của đơn vị nhận thầu xây lắp thi công không đúng thiết kế được duyệt; lập khối lượng nghiệm thu, thanh toán, quyết toán xây dựng cơ bản hoàn thành vượt so với khối lượng thực tế thi công và các nội dung sai phạm liên quan đến nghiệm thu rà phá bom mìn, vật liệu nổ với tổng số tiền sai phạm là 18.442.278.000 đồng.

Trách nhiệm sai phạm này thuộc về Ban KTM Chu Lai (chủ đầu tư), Ban Quản lý dự án các công trình giao thông Quảng Nam - nay là Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông Quảng Nam (đơn vị tư vấn quản lý dự án), đại diện chủ đầu tư qua các thời kỳ (Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng; Ban Quán lý dự án hạ tầng thuộc Ban KTM Chu Lai) và các đơn vị thi công” - kết luận nhấn mạnh.

Ngoài việc Thanh tra tỉnh kiến nghị thu hồi số tiền sai phạm ra còn đề nghị xử lý các cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm tại Ban Quản lý KKT mở Chu Lai

Bên cạnh kiến nghị thu hồi nộp NSNN tổng số tiền 12.928.245.000 đồng, Thanh tra tỉnh còn kiến nghị giảm trừ nghiệm thu, quyết toán xây lắp hoàn thành số tiền 18.265.764.000 đồng của 3 công trình là Công trình Phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn huyện Núi Thành, lý trình Km0+0 – Km4+900 do Công ty CP Tập đoàn Thai Group thi công; Công trình Phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn thành phố Tam Kỳ Km0+0 – Km12+806,61 cũng do Công ty CP Tập đoàn Thai Group thi công; Hạng mục thi công rà phá bom mìn, vật liệu nổ thuộc Dự án Phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn tuyến huyện Thăng Bình, Núi Thành và thành phố Tam Kỳ do Công ty TNHH MTV ĐTXD Vạn Tường - nay là Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường thi công.

Trước sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Quảng Nam kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Ban KTM Chu Lai, Ban Quản lý dự án ĐTXD các Công trình giao thông tỉnh Quảng Nam và các cơ quan tham mưu tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với từng tập thể, cá nhân có liên quan đến các nội dung sai phạm trong công tác lựa chọn quy mô đầu tư, kết cấu kỹ thuật, công tác thi công, nghiệm thu khối lượng XDCB.

“Riêng các nội dung liên quan đến công tác quản lý khối lượng, xác nhận khối lượng các tận thu; xác định chủng loại cát tận thu, thực hiện đấu giá khối lượng cát tận thu như kết quả thanh tra đã nêu; mặc dầu đã thu hồi số tiền thất thoát trong việc đấu giá cát tận thu 8.248.522.000 đồng nộp NSNN; tuy nhiên, đây là việc làm trái quy định rất lớn của các tổ chức và cá nhân có liên quan, trách nhiệm sai phạm này cẩn phải được kiểm điểm để làm rõ và xử lý kỷ luật một cách nghiêm khắc đối với các cá nhân có sai phạm; chính về vậy kính đề nghị UBND tỉnh chuyển hồ sơ vụ việc này đến Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam để xem xét xử lý theo quy định của Điều lệ Đảng đối với ông Trần Đình Quang (Phó Ban KTM Chu Lai) và các tổ chức cá nhân có liên quan” - kết luận Thanh tra cho biết.

