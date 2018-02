“Rồng rắn” xếp hàng chờ ATM “nhả” tiền tiêu Tết

(Dân Việt) Đến hẹn lại lên, những ngày cận Tết Mậu Tuất 2018, khi nhu cầu giao dịch tiền mặt tăng đột biến, nhiều cây ATM hết tiền hoặc trục trặc khiến người dân phải xếp thành hàng dài chờ tới lượt giao dịch. Phải xếp hàng chờ rút tiền quá lâu, nhiều người dân chấp nhận ra về hoặc tới các phòng giao dịch với hi vọng sớm lấy được tiền tiêu Tết.

Càng vào gần vị trí đặt máy ATM, không khí càng ngột ngạt

Dù cuối tháng 1.2018, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng phải đảm bảo cung ứng tiền trong dịp Tết Nguyên đán năm 2018 và hoạt động thông suốt hệ thống máy giao dịch tự động ATM.

Tuy nhiên, đến hẹn lại lên, những ngày cận Tết Mậu Tuất 2018, khi nhu cầu giao dịch tiền mặt tăng đột biến, nhiều cây ATM lại rơi vào tình trạng quá tải, trục trặc, thậm chí là hết tiền.

Do thời điểm cuối năm là dịp các công ty trả thưởng, lương cho nhân viên nên rất đông người dân kéo đến các cây ATM xếp hàng chờ tới lượt rút tiền. Theo ghi nhận của Dân Việt, số lượng người tới rút đông gấp nhiều lần so với ngày thường nên nhiều người dân phải chấp nhận ra về hoặc tới các phòng giao dịch với hi vọng sớm lấy được tiền tiêu Tết.

Tại một khu vực đặt ATM của Vietcombank trên phố Lạc Trung vào sáng 12.2, dù tại đây có tới 3 cây ATM nhưng có những thời điểm, chỉ 1 trong số 3 cây hoạt động. Dù phóng viên đã cố gắng liên lạc với phía Vietcombank thông qua số tổng đài của Trung tâm dịch vụ khách hàng (Vietcombank Contact Center) 1900 54 54 13, song mất gần 2 phút liên lạc, phóng viên vẫn không nhận được phản hồi.

Không chỉ tại khu vực đặt cây ATM, một số phòng giao dịch của Vietcombank cũng chật cứng người. Tại một phòng giao dịch của Vietcombank nằm trên phố Lạc Trung vào lúc gần 12h trưa – thời điểm chi nhánh chuẩn bị ngừng giao dịch, có thể dễ dàng nhận thấy số khách hàng xếp hàng ngồi chờ xung quanh quầy đã lên tới hàng chục người người.

Theo phản ánh của nhiều khách hàng, trước thời điểm phòng giao dịch hoạt động, đã có nhiều khách đến sớm nhằm nhận số chờ đến lượt. Tới thời điểm gần 12h, số lượng khách hàng đăng kí và thực hiện giao dịch đã lên tới hơn 2.100 lượt.

Số lượng khách hàng xếp hàng chờ và thực hiện giao dịch tại một phòng giao dịch của Vietcombank đã vượt quá 2.100 lượt trong buổi sáng

Song khá bất ngờ là trái với hình ảnh đông đúc tại phòng giao dịch, khu vực đặt ATM của Vietcombank, khu vực đặt ATM của các ngân hàng khác như Agribank, BIDV, Techcombank lại khá vắng lặng.

Tình trạng ATM quá tải không chỉ diễn ra tại thủ đô Hà Nội, mà một số địa phương khác cũng chịu tình trạng tương tự. Các cây ATM kẹt cứng người, báo lỗi không rút được tiền hoặc hết tiền.

Tại một điểm đặt ATM của Agribank tại thị trấn Khoái Châu (Hưng Yên), nằm cách công ty may Minh Anh gần 3km, tình trạng quá tải cũng diễn ra. Theo đó, do một máy ATM gặp trục trặc nhiều khách hàng phải đợi khá lâu mới tới lượt rút tiền.

Chị Đỗ Mai Anh (Hưng Yên) cho biết, do đây gần như là cây ATM duy nhất đặt tại thị trấn Khoái Châu, nên người dân của 6 xã thuộc huyện Khoái Châu là Nhuế Dương, Thành Công, Thuần Hưng, Đại Hưng, Phùng Hưng, Đại Tập đều phải tới đây mới rút được tiền. Vì vậy, tình trạng quá tải xảy ra những ngày giáp Tết là điều dễ hiểu.

“Tôi sử dụng thẻ của Vietcombank, một chị bạn đi cùng dùng thẻ BIDV cũng không thể rút được tiền ở đây”, chị Mai Anh nói.

Dưới đây là một số hình ảnh do Dân Việt ghi lại tại một số khu vực đặt ATM và phòng giao dịch trong ngày hôm nay (12.2):

Người dân xếp hàng dài tại một điểm đặt ATM trên đường Lạc Trung

Mỗi lần giao dịch, mỗi khách hàng thường rút ra lượng tiền mặt lớn nên người xếp sau phải đợi từ 15 – 20 phút

Sau khi phải xếp hàng chờ đợi quá lâu, tình trạng lộn xộn bắt đầu xảy ra khi số người có nhu cầu rút tiền mỗi lúc một đông

Gần 12h trưa, số lượng người ngồi đợi và tham gia giao dịch vẫn còn khá đông

Trái ngược với Vietcombank, khu vực đặt ATM của ViettinBank khá vắng lặng

ATM đặt tại thị trấn Khoái Châu (Hưng Yên) cũng có lúc quá tải