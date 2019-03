Sacombank của ông Dương Công Minh rao bán BĐS 6.600 tỷ

(Dân Việt) Sacombank do ông Dương Công Minh làm chủ tịch HĐQT đang rao bán khối tài sản trị giá hơn 6.600 tỷ đồng. Nếu so với mức giá khởi điểm được đưa ra trong lần rao bán tài sản bất động sản trước, Sacombank đã phải ‘đại hạ giá” nghìn tỷ đồng.

Theo thông báo, Sacombank do ông Dương Công Minh làm chủ tịch HĐQT đang thanh lý một loạt tài sản giá trị “khủng”.

Giảm giá tài sản BĐS nghìn tỷ

Khu đất giá trị được Sacombank rao bán nằm tại quận Bình Tân, TP.HCM bao gồm toàn bộ dự án khu nhà ở cao tầng và khu vui chơi thể dục thể thao tiểu khu 3 - khu dân cư Bình Trị Đông và 1 phần thửa đất số 122 tại phường Bình Trị Đông B. Tổng diện tích khu đất này lên tới hơn 530.000 m2, giá khởi điểm là 6.029 tỷ đồng, giảm trên 600 nghìn tỷ so với con số 6.698 tỷ đồng cách đây không lâu.

Một khu đất giá trị khác tại thành phố Cần Thơ được rao bán với giá 3.424 tỷ đồng là dư án khu dân cư phường Bình Thủy, quận Bình Thủy. Dự án có tổng diện tích hơn 600.000 m2, cách trung tâm thành phố khoảng 4,5 km, bao gồm 2.455 quyền sử dụng đất. Nếu nhận chuyển nhượng khu đất này, toàn bộ nghĩa vụ thuế và phí liên quan đến chuyển nhượng tài sản sẽ do bên mua chịu.

So với mức giá đưa ra hồi tháng 8 năm ngoái, Sacombank đã đại hạ giá tới trên 1.100 tỷ đồng đối với lô đất này.

Như vậy, 2 lô đất trên đang được Sacombank rao bán với tổng giá trị hơn 10.100 tỷ đồng, giảm tới gần 2.000 tỷ so với cách đây nửa năm.

Trước đó, cuối năm 2017, Sacombank cũng đã từng rao bán với 3 lô đất ở khu Công nghiệp Đức Hòa III - Long An với giá trị gần 10.000 tỷ đồng để thu hồi khoản nợ liên quan đến nhóm Trầm Bê. Giá trị 3 lô đất này đã được điều chỉnh giảm gần 900 tỷ đồng. Tuy nhiên, một trong những lý do khiến các tài sản này khó chuyển nhượng là do Sacombank đưa ra điều kiện khối tài sản kể trên phải được thanh lý trong cùng một lần đấu giá.

Vào đầu năm 2018, khối tài sản gần 10.000 tỷ đồng đã được Sacombank đấu giá thành công, với tổng giá trị chuyển nhượng 9.200 tỷ đồng cho Công ty cổ phần Him Lam. Trong đó, Sacombank mới thu về 920 tỷ tiền mặt, đây là khoản tiền đặt cọc vào ngày ký hợp đồng. Còn 8.280 tỷ đồng sẽ được phía đối tác trả chậm trong vòng 7 năm từ ngày ký hợp đồng vào ngày 29.12.2017, với ân hạn 2 năm đầu và phí trả chậm 7,5% mỗi năm. Đồng thời ngân hàng này cũng hoàn thành kế hoạch xử lý nợ xấu vượt chỉ tiêu với hơn 19.000 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh Sacombank năm 2018

Ông Dương Công Minh bắt đầu giữ vị trí Chủ tịch Sacombank từ 6.2017, thay cho ông Kiều Hữu Dũng. Thời điểm ông Kiều Hữu Dũng làm chủ tịch HĐQT Sacombank cũng là giai đoạn chuyển giao quyền giữa các nhóm cổ đông gia đình ông Đặng Văn Thành và gia đình ông Trầm Bê.

Đây cũng là giai đoạn Sacombank đã sáp nhập với SouthernBank do nhóm cổ đông lớn nhất khi đó là gia đình ông Trầm Bê sở hữu. Đại diện nhóm thâu tóm, ông Trầm Bê, tưởng chừng là người thắng cuộc sau khi sáp nhập thành công SouthernBank vào Sacombank, cũng đã lặng lẽ rút khỏi cuộc chơi và từ bỏ hết cổ phần tại ngân hàng sau sáp nhập vì khối nợ SouthernBank để lại quá lớn.

Gần đây, Sacombank đã phần nào vượt qua được khó khăn sau khi dồn dập bán các tài sản khủng là các lô đất thế chấp với trị giá cả chục ngàn tỷ đồng và lợi nhuận cũng tăng mạnh.

Tính đến 31.12.2018, tổng tài sản đạt của ngân hàng đạt 406 nghìn tỷ, tăng 22% so với ngày 30.6.17; Nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng 20%; Dư nợ tín dụng 297 nghìn tỷ, tăng 20%.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt trên 2.200 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế 1.790 tỷ.

Riêng về công cuộc xử lý nợ xấu, ông Dương Công Minh cho hay, trong năm 2018, quá trình xử lý nợ xấu sau sáp nhâp gặp khó khăn do khung pháp lý chưa hoàn thiện.

"Thời gian qua Sacombank tập trung thanh lý, bán tài sản theo quy định, ưu tiên thu hồi nợ gốc, về lãi thì tiếp tục theo dõi để xử lý. Chiến lược phát triển Sacombank năm 2019 là kiện toàn, ổn định và tăng tốc. Tiếp tục đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu để đem lại lợi ích cao nhất cho ngân hàng, khách hàng, cổ đông và nhân viên Sacombank", chủ tịch Sacombank nhấn mạnh.

Theo báo cáo tài chính quý IV.2018, tổng số nợ xấu nội bảng của Sacombank đến cuối năm 2018 cũng đã giảm gần một nửa so với hồi đầu năm xuống còn 5.427 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng giảm mạnh từ 4,67% xuống còn 2,11%.