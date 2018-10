Sai phạm trong xác định giá tiền sử dụng đất tại dự án TNR GoldSilk Complex

(Dân Việt) Thanh tra Chính phủ chỉ ra trách nhiệm đối với sai phạm trên tại dự án TNR GoldSilk Complex 430 Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội) thuộc UBND TP Hà Nội, Sở Tài nguyên và môi trường và Hội đồng thẩm định giá TP.

Dự án Trung tâm thương mại, nhà ở thấp tầng, và cao tầng Hano-VID (tên thương mại là TNR GoldSilk Complex – PV) tại số 430 Cầu Am, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông do Công ty cổ phần bất động sản HANOVID làm chủ đầu tư. TNR GoldSilk Complex có quy mô 2 đơn nguyên 32 tầng nổi, 01 tầng hầm, hiện nay đã có hoàn thành và bàn giao cho cư dân về ở.

Dự án có nguồn gốc đất trước khi chuyển đổi mục đích đất do Công ty cổ phần Dệt Hà Đông Hanoisimex thuê năm 2007 để làm xưởng sản xuất kinh doanh các sản phẩm may. Đến năm 2010, Tổng công ty cổ phần Dệt may Hà Nội, Công ty cổ phần Dệt Hà Nội Hanosimex và Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư phát triển Việt Nam ký hợp tác đầu tư thống nhất thành lập Công ty cổ phần để thực hiện dự án.

Năm 2014 UBND TP Hà Nội đã cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án. TNR GoldSilk Complex có diện tích đất sử dụng 19.594 m2, tổng mức đầu tư là 1.180 tỷ đồng.

UBND TP Hà Nội bị TTCP nêu trách nhiệm trong việc để xảy ra sai phạm tại dự án TNR GoldSilk Complex.

Kết luận mới đây của Thanh tra Chính phủ về dự án TNR GoldSilk Complex cho biết, tiền sử dụng đất phải nộp là 228,059 tỷ đồng. Tại thời điểm thanh tra, chủ đầu tư đã nộp vào ngân sách 206,652 tỷ đồng, số tiền còn lại là 21,406 tỷ đồng, chủ đầu tư đã nộp đủ (ngày 16.6.2017) sau khi kết thúc thanh tra.

Đặc biệt Thanh tra Chính phủ còn nêu rõ, Sở Tài Nguyên và Môi trường trình UBND TP Hà Nội phê duyệt tiền sử dụng đất dự án tại quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 25/02/2016, đã không loại khoản thu nhập chịu thuế tính trước 5,5% trong suất đầu tư, và đưa khoản chi phí kiểm định và chứng nhận phù hợp chất lượng công trình (1%) chi phí xây dựng vào tổng chi phí phát triển để giảm từ khu xác định giá thu tiền sử dụng đất không đúng quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30.6.2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Được biết, TNR GoldSilk Complex được giới thiệu là "Không gian Châu Âu trong lòng Hà Nội" với nhiều ngôn từ hoa mỹ thu hút sự chú ý của đông đảo khách hàng. “Lấy cảm hứng từ những thiết kế hiện đại, năng động và sang trọng theo phong cách Châu Âu, TNR GoldSilk Complex là 01 tổ hợp thương mại và nhà ở gồm 2 tòa nhà tháp cao 32 tầng với 750 căn hộ, khu thấp tầng với 47 căn hộ liền kề, khu nhà trẻ trường học 2,000 m2 trên tổng diện tích đất 1,9 ha. Nơi đây sẽ cung cấp cho cư dân một không gian sống tiện ích với sự kết hợp hoàn hảo giữa cơ sở hạ tầng và các dịch vụ đẳng cấp…

Thế nhưng, theo thông tin báo chí đưa, dù mới được đưa vào sử dụng không lâu, TNR GoldSilk Complex Hà Đông đã bộc lộ nhiều dấu hiệu bất thường khiến khách hàng băn khoăn, trăn trở.

Trước đó, cơ quan Cảnh sát PC&CC đã tiến hành kiểm tra nghiệm thu đối với khối đế từ tầng 2 đến 4 dự án TNR Goldsik Complex. Qua kiểm tra, hạng mục công trình còn tồn tại nhiều nội dung không đảm bảo an toàn về PCCC như lối ra thoát nạn, giải pháp ngăn cháy lan, hệ thống PCCC... và chưa đủ điều kiện để cấp văn bản nghiệm thu về PCCC theo quy định. Tuy nhiên, Chủ đầu tư đã cho khu vực phòng tập Gym, lớp học mầm non, gara để xe đi vào hoạt động, vi phạm quy định về PCCC theo Điều 17 Nghị định số 79 của Chính phủ.

Cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần bất động sản HANOVID về hành vi: “Đưa nhà, công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy” theo Khoản 6, Điều 36, Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ và tham mưu chính quyền địa phương ban hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với hạng mục công trình.

Đồng thời, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không vào kinh doanh, làm việc tại các công trình, hạng mục công trình khi chưa được cấp văn bản nghiệm thu về PCCC.

Tại Hà Nội, ngoài dự án Goldsilk Complex, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển bất động sản TNR Holdings Việt Nam (VID Group) đang nắm vai trò quản lý và phát triển dự án Goldmark City (136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội), dự án Gold Season 47 Nguyễn Tuân.