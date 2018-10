Sắp giảm 2 “sếp phó” tại Tổng cục Thuế?

(Dân Việt) Cục Thuế thành phố Hà Nội và Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 15.11.2018 được tổ chức không quá 11 phòng thực hiện chức năng tham mưu, quản lý thuế và không quá 10 phòng Thanh tra - Kiểm tra.

Tổng cục Thuế là tổ chức thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về các khoản thu nội địa trong phạm vi cả nước (Ảnh minh họa)

Hé lộ cơ cấu Tổng cục Thuế

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 41/2018/QĐ-TTg ngày 25.9.2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15.11.2018 và thay thế cho quyết định số 115/2009/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng Cục thuế trực thuộc Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế là tổ chức thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về các khoản thu nội địa trong phạm vi cả nước, bao gồm: thuế, phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (thuế); tổ chức quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế có tư cách pháp nhân, con dấu hình Quốc huy, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. Theo đó, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế được tổ chức thành hệ thống dọc từ trung ương đến địa phương. Trong đó, Cơ quan Tổng cục Thuế ở Trung ương gồm: (1) Vụ Chính sách; (2) Vụ pháp chế; (3) Vụ Dự toán thu thuế; (4) Vụ Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế; (5) Vụ Kê khai và Kế toán thuế; (6) Vụ Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế; (7) Vụ Thanh tra - Kiểm tra thuế; (8) Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn; (9) Vụ Quản lý thuế Doanh nghiệp nhỏ và vừa và Hộ kinh doanh, cá nhân; (10) Vụ Hợp tác Quốc tế; (11) Vụ Kiểm tra nội bộ; (12) Vụ Tổ chức cán bộ; (13) Vụ Tài vụ - Quản trị; (14) Văn phòng; (15) Cục Công nghệ Thông tin; (16) Trường Nghiệp vụ Thuế; (17) Tạp chí Thuế.

Các tổ chức quy định từ (1) đến (15) là các tổ chức hành chính giúp Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các tổ chức quy định từ (16) đến (17) là đơn vị sự nghiệp.

Về số lượng lãnh đạo, theo quy định tại Quyết định 41/2018/QĐ-TTg, Tổng cục Thuế có Tổng cục trưởng và không quá 04 Phó Tổng cục trưởng theo quy định. Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, theo thông tin đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế cho thấy, hiện Tổng cục thuế có 6 Phó Tổng cục trưởng gồm: ông Trần Văn Phu, ông Cao Anh Tuấn, ông Nguyễn Đại Trí, ông Phi Vân Tuấn, ông Đặng Ngọc Minh và ông Nguyễn Thế Mạnh.

Như vậy, số lượng 6 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế hiện tại sẽ nhiều hơn so với quy định 2 người sau khi quyết định 41/2018/QĐ-TTg do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành có hiệu lực

Còn so với Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28.9.2009 do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ban hành, nêu rõ, Tổng cục Thuế có Tổng cục trưởng và không quá 03 Phó Tổng cục trưởng thì số lượng 6 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế hiện tại đang nhiều hơn so với quy định 3 người.

Cục Thuế Hà Nội, TP.HCM sắp xếp ra sao?

Về cơ quan Thuế ở địa phương, Cục Thuế ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo đơn vị hành chính cấp tỉnh (Cục Thuế cấp tỉnh) trực thuộc Tổng cục Thuế; Chi cục Thuế ở các quận, huyện, thị xã, ,thành phố; Chi cục Thuế khu vực (Chi cục Thuế cấp huyện) trực thuộc Cục Thuế cấp tỉnh.

Hình ảnh dòng người xếp hàng nộp đơn thi công chức tại Cục Thuế Hà Nội cách đây vài năm (Ảnh minh họa)

Trong đó, Cục Thuế thành phố Hà Nội và Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức không quá 11 phòng thực hiện chức năng tham mưu, quản lý thuế và không quá 10 phòng Thanh tra - Kiểm tra.

Cục Thuế có số thu từ 2.500 tỷ đồng/năm trở lên (không kể thu từ dầu thô hoặc đất) hoặc quản lý 2.000 doanh nghiệp trở lên (trừ Cục thuế thành phố Hà Nội và Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh) được tổ chức không quá 09 phòng thực hiện chức năng tham mưu, quản lý thuế và không quá 05 phòng Thanh tra - kiểm tra…

Còn Cục Thuế có số thu dưới 2.500 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu thô hoặc đất) hoặc quản lý dưới 2.000 doanh nghiệp không được tổ chức không quá 08 phòng thực hiện chức năng tham mưu, quản lý thuế và 01 phòng Thanh tra - kiểm tra…