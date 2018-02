Sau ngày vía Thần tài: Nhân viên tiệm vàng được nghỉ thêm giờ

(Dân Việt) Lượng khách tăng đột biến vào ngày vía Thần Tài khiến hệ thống các tiệm vàng phải làm việc cật lực đến khuya. Sáng nay, nhân viên ở một số tiệm vàng đã được ưu tiên thêm thời gian nghỉ ngơi sau ngày hội doanh thu “vàng” lớn nhất trong năm.

Ngày Thần Tài mồng 10 tháng Giêng hôm qua, tất cả các tiệm vàng lớn nhỏ không quy định giờ đóng cửa, hệ thống cửa hàng của các doanh nghiệp vàng bạc lớn như Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Qúy,… chốt giao dịch với những khách hàng cuối cùng trong thời điểm đã sang giờ ngày sau, tức vào khoảng 24h30’. Như vậy tính ra, các nhân viên đã phải thay nhau làm việc hết năng suất trong thời gian gấp đôi so với ngày thường.

Quảng cáo, thu hút khách bằng biển chỉ dẫn, nộm người Thần Tài

Sáng nay 26.2, Bảo Tín Minh Châu đã cho toàn bộ hệ thống nghỉ ngơi thêm 1 tiếng, đến 10h00’ mới mở phiên giao dịch, Doji mở cuộc họp nội bộ tổng kết sau ngày Thần Tài. Giờ mở cửa ở các tiệm vàng lớn khác như Phú Nhuận, Phú Qúy, PNJ cũng muộn hơn so với ngày hôm qua và ngày thường, với mục đích thưởng thêm giờ nghỉ cho nhân viên sau dịp hốt doanh thu từ vía Thần Tài.

Thị trường vàng trong nước ngày hôm qua chứng kiến cảnh ngược chiều so với giá vàng thế giới, đặc biệt là chiều bán ra do nhu cầu vía Thần Tài. Song hôm nay, vàng đảo chiều giảm giá, hòa cùng nhịp giảm của giá vàng thế giới. Cụ thể, mở cửa phiên sáng nay, giá vàng của Tập đoàn DOJI tại Hà Nội niêm yết ở mức 36,80 triệu đồng/lượng (mua vào) - 37,60 triệu đồng/lượng (bán ra), như vậy giá vàng đã giảm gần 100.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Vàng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn công bố giá mua - bán là 36,75 - 37,05 triệu đồng/lượng, giảm 130.000 đồng/lượng.

Hiện các công ty, doanh nghiệp vàng chưa có thống kê cụ thể về doanh thu, lượng khách trong ngày Thần Tài, nhưng con số “khủng”, “trúng đậm” là điều không cần bàn cãi. Dựa trên mức năm ngoái, sức mua vàng Thần Tài năm nay ước tính tăng 30 %, doanh thu lên đến hàng nghìn tỷ.