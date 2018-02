Sau vụ Eximbank làm mất 245 tỷ của khách, Thống đốc Lê Minh Hưng ra chỉ thị mới

(Dân Việt) Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng vừa có chỉ thị mới yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) chấp hành nghiêm chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo an toàn, bảo mật trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng liên quan đến giao dịch tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm.

Hiện thị trường đang nóng lên xung quanh sự vụ bà Chu Thị Bình, phó tổng giám đốc công ty xuất khẩu Thuỷ sản Minh Phú bị mất 245 tỷ đồng tại Eximbank. Bà Chu Thị Bình yêu cầu Eximbank trả tiền ngay, còn Eximbank thì nói rằng do chữ ký đúng là của bà Bình nên chưa trả tiền. Những tranh cãi xung quanh việc trách nhiệm mất 245 tỷ đồng này thuộc về ai khiến người gửi tiền không khỏi lo lắng.

Ngay sau khi có sự việc này, Thống đốc Lê Minh Hưng đã có văn bản chỉ thị các TCTD thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

- Chấp hành nghiêm chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật, Chỉ thị số 07/CT-NHNN ngày 11.10.2017 về tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, góp phần ổn định tiền tệ, tài chính và các chỉ đạo của NHNN liên quan đến giao dịch tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm, an toàn, bảo mật trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là các quy định về quy trình, thủ tục, địa điểm giao dịch.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ đảm bảo ban hành đầy đủ các quy định nội bộ theo đúng quy định của pháp luật về giao dịch tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm.

- Phổ biến, quán triệt, triển khai tới tất cả các đơn vị của TCTD, các cán bộ nghiệp vụ để thống nhất thực hiện, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và quy định nội bộ về giao dịch tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm; Thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn nghiệp vụ, đào tạo nâng cao kỹ năng, ý thức tuân thủ pháp luật cho cán bộ, nhân viên của TCTD.

- Đẩy mạnh đổi mới công nghệ để tăng cường an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động ngân hàng; xem xét áp dụng biện pháp xác thực các giao dịch tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm.

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng nắm bắt thông tin, kịp thời thông báo, cảnh báo trong hệ thống để có các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa rủi ro có thể xảy ra đối với TCTD. Thực hiện tốt công tác truyền thông để khách hàng nắm, tuân thủ các quy định, quy trình, bảo mật thông tin khách hàng và thực hiện các giao dịch tại TCTD đúng quy định.

- Tăng cường công tác tự kiểm tra (nhất là kiểm tra chéo), kiểm soát, luân chuyển cán bộ làm công tác giao dịch về tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm nhằm ngăn chặn các rủi ro có thể xảy ra; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật, quy trình, quy định nội bộ của TCTD.

Kịp thời báo cáo NHNN, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và các cơ quan chức năng khi xảy ra các vụ việc sai phạm, các vi phạm quy định của pháp luật; đồng thời triển khai các biện pháp xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.