SeABank được vinh danh “Thương hiệu xuất sắc trong lĩnh vực tiết kiệm ngân hàng 2018”

(Dân Việt) Đầu năm 2019, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) đã vinh dự được tổ chức quốc tế Finance Digest (Vương quốc Anh) bình chọn và trao tặng danh hiệu “Thương hiệu xuất sắc trong lĩnh vực Tiết kiệm ngân hàng 2018” (Brand Excellence In Savings Banking Vietnam 2018).

Đây là giải thưởng ý nghĩa do tổ chức quốc tế có uy tín bình chọn nhằm tôn vinh những nỗ lực không ngừng để phát triển SeABank thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu, đặc biệt trong hoạt động Tiết kiệm ngân hàng tại Việt Nam.

Finance Digest là tạp chí quốc tế xuất bản dưới hai dạng bản in và tạp chí trực tuyến hàng quý, cung cấp các thông tin chuyên sâu và phân tích sâu rộng về cộng đồng tài chính toàn cầu bao gồm nhiều chủ đề từ Kinh doanh, Tài chính, Ngân hàng, Công nghệ, Thương mại, các lĩnh vực cao cấp… Thông qua sự kết hợp giữa các tạp chí in và phương tiện truyền thông trực tuyến, Financial Digest tiếp cận được các khán giả hàng đầu trong thế giới tài chính bao gồm Chủ tịch, Giám đốc điều hành, Giám đốc tài chính và những người ra quyết định cấp cao trong các công ty trong danh sách Fortune 500, các ngân hàng lớn, tổ chức tài chính, ngân hàng trung ương và cá nhân quan tâm đến thị trường tài chính toàn cầu.

Hàng năm, Finance Digest bình chọn và trao giải thưởng cho các cá nhân và tổ chức tài chính trên thế giới có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu cũng như mang lại giá trị cho các cổ đông.

Trước đó, SeABank cũng liên tiếp nhận được nhiều giải thưởng quốc tế như: “Sản phẩm thẻ tín dụng tiêu biểu của năm 2018” - The Credit Card Product of the Year 2018 của tạp chí danh tiếng Châu Á - The Asian Banker (Singapore) dành cho sản phẩm Thẻ Tín dụng Quốc tế SeALady, “Ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất Việt Nam 2018” (Most Favourite Retail Bank Vietnam 2018) do Tạp chí Internal Business Magazine (IBM) bình chọn…

Những giải thưởng uy tín này là minh chứng rõ nhất cho sự nỗ lực không ngừng của SeABank trong việc không ngừng đổi mới, sáng tạo các sản phẩm, dịch vụ nhằm cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân tốt nhất, cạnh tranh nhất cho khách hàng, hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển SeABank trở thành ngân hàng bán lẻ dẫn đầu và được yêu thích nhất.

Trong những năm qua, SeABank đã không ngừng tăng trưởng ổn định về kết quả kinh doanh và phát triển hệ thống điểm giao dịch trên khắp 3 miền đất nước, thương hiệu SeABank đã được đông đảo khách hàng, đối tác biết đến và tin tưởng sử dụng dịch vụ.

Khách hàng quan tâm tới sản phẩm dịch vụ của SeABank có thể liên hệ các điểm giao dịch gần nhất của SeABank trên toàn quốc, gọi Call Centre 1800 555 587 (miễn phí) hoặc truy cập website www.seabank.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết và được tư vấn miễn phí.