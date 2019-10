SeABank hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 9.369 tỷ đồng

(Dân Việt) Được sự phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, trong tháng 9/2019 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) đã hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 7.688 tỷ đồng lên 9.369 tỷ đồng. Với vốn điều lệ mới, SeABank nằm trong nhóm 15 ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam.

Việc tăng vốn điều lệ này nằm trong kế hoạch phát triển của SeABank đã được Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên SeABank năm 2019 nhằm hướng tới mục tiêu đưa SeABank trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất. Bên cạnh đó, vốn điều lệ mới sẽ giúp SeABank tăng năng lực tài chính và tạo điều kiện thuận lợi trong việc mở rộng mạng lưới hoạt động, đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của khách hàng trên toàn quốc.

Trong những năm qua, SeABank đã không ngừng tăng trưởng ổn định về kết quả kinh doanh và mở rộng phát triển mạng lưới trên khắp ba miền đất nước, tính đến thời điểm hiện tại SeABank đã có 165 điểm giao dịch trên toàn quốc.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2019, kết quả kinh doanh của SeABank ghi nhận ở mức tăng trưởng ấn tượng, trong đó: (i) Tổng tài sản đạt gần 150 ngàn tỷ, tăng 6,1% so với thời điểm đầu năm; (ii) Tổng dư nợ tín dụng đạt 95.219 tỷ đồng tăng trưởng 8,2% so với thời điểm đầu năm. (iii) Doanh thu thuần tăng trưởng vượt bậc, đặc biệt về thu thuần dịch vụ tăng trưởng 247% so với cùng kỳ năm trước. (iv) Lợi nhuận trước thuế đạt 409 tỷ đồng, tăng 57,4% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện SeABank được biết đến là một trong những ngân hàng tiên phong trong việc đổi mới, sáng tạo các sản phẩm, dịch vụ nhằm cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân tốt nhất, cạnh tranh nhất cho khách hàng. Với mục tiêu đáp ứng đầy đủ nhu cầu của mọi khách hàng, các sản phẩm dịch vụ của SeABank được xây dựng đa dạng, hỗ trợ tối đa về thủ tục, hồ sơ và có chính sách ưu đãi cạnh tranh. Đồng thời SeABank còn là một trong những ngân hàng tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, đặc biệt là một trong số ít ngân hàng áp dụng chính sách miễn 100% các loại phí trên Internet Banking và Mobile Banking, bao gồm phí chuyển tiền trên toàn quốc và phí sử dụng (thường niên) dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Đây là lợi ích lớn cho khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số của SeABank, khuyến khích khách hàng trải nghiệm dịch vụ online 24/7, giảm thiểu rủi ro khi mang nhiều tiền mặt, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Với những nỗ lực không ngừng, SeABank được nhiều tổ chức trong nước và quốc tế đánh giá cao bằng nhiều giải thưởng ý nghĩa, đặc biệt là được xếp hạng trong Top 500 ngân hàng lớn và mạnh nhất châu Á – Thái Bình Dương 2019 do Tạp chí The Asian Banker (Singapore) – tạp chí uy tín hàng đầu chuyên ngành tài chính – ngân hàng bình chọn độc lập dựa trên các tiêu chí về quy mô tài sản, bảng cân đối kế toán và được xếp hạng 128/500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam trong bảng xếp hạng Profit 500 do Vietnam Report công bố…

Khách hàng quan tâm tới các chương trình và sản phẩm dịch vụ của SeABank có thể liên hệ các điểm giao dịch gần nhất của SeABank trên toàn quốc, gọi Contact Center 1900 555 587 hoặc truy cập website www.seabank.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết và được tư vấn.