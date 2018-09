“Siêu ủy ban” quản lý 1,5 triệu tỷ chính thức hoạt động từ hôm nay

Danh sách các doanh nghiệp do Ủy ban trực tiếp làm đại diện chủ sở hữu gồm: a) Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước; b) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; c) Tập đoàn Điện lực Việt Nam; d) Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; đ) Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; e) Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; g) Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam; h) Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam; i)Tổng công ty Viễn thông Mobifone; k) Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam; l) Tổng công ty Hàng không Việt Nam; m) Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; n) Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; o) Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam; p) Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam; q) Tổng công ty Cà phê Việt Nam; r) Tổng công ty Lương thực miền Nam; s) Tổng công ty Lương thực miền Bắc; t) Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam; u) Các doanh nghiệp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.