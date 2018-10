Số phận Bphone 3 của Quảng "nổ"

(Dân Việt) Sự thất bại của Bphone 1 và Bphone 2 không làm cho CEO Bkav Nguyễn Tử Quảng (Quảng "nổ") dừng lại và tiếp tục đặt tâm huyết vào dự án điện thoại "made in Việt Nam" bằng việc cho ra mắt Bphone 3 vào ngày 10.10 tới. Lần ra mắt này được chuẩn bị kỹ càng hơn sau những thất bại của 2 lần ra mắt trước. Tuy nhiên, số phận Bphone 3 của Quảng "nổ" vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.

CEO Bkav Nguyễn Tử Quảng trao đổi với PV Dân Việt. (Ảnh: Hoàng Thắng)

Từ một dự án nhỏ tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội, ông Nguyễn Tử Quảng cùng những cộng sự của mình đã đưa Bkav phát triển, trở thành một DN công nghệ hàng đầu Việt Nam với khoảng 1.500 nhân viên.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển của tập đoàn Bkav là việc Bkav chính thức được thương mại hóa với các phiên bản phần mềm diệt virus BkavPro, BkavEnterprise và BkavGatewayScan. Song cũng từ sau những sự kiện đó, mỗi lỗi nhỏ của sản phẩm cũng như những phát ngôn của ông Nguyễn Tử Quảng đều chịu cái nhìn vô cùng khắt khe của cộng đồng mạng cũng như giới truyền thông trong nước.

Đặc biệt, sau khi Bkav ra mắt 2 mẫu điện thoại Bphone 1 và Bphone 2 với những phát ngôn gắn với từ "chất" và "tuyệt vời", nhưng không đạt được thành công về doanh thu, biệt danh Quảng “nổ” dường như đã gắn chặt với CEO Bkav Nguyễn Tử Quảng.

Bphone 3 có bị "ném đá"?

Mặc dù hai lần ra mắt Bphone trước, ông Nguyễn Tử Quảng bị cộng động mạng "ném đá" và kết quả là thất bại thảm hại của Bphone, nhưng ông không dừng lại ở đấy và tiếp tục nghiên cứu. Và ngày mai, đúng ngày Giải phóng Thủ đô 10.10, Bkav sẽ chính thức trình làng Bphone 3. Được biết Bphone 3 của Quảng "nổ" đã có sự chuẩn bị kỹ càng hơn sau thất bại của 2 lần trước.

Bkav khẳng định, Bphone 3 sẽ được đầu tư về số lượng lẫn chất lượng sản phẩm. Năm nay, công ty Meiko Electronics của Nhật sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm lắp ráp, gia công, hoàn thiện sản phẩm hứa hẹn sẽ tốt hơn.

Bên trong showroom bán Bphone 3 của Bkav (Ảnh: I.T)

Một sự thay đổi lớn Bkav sẽ thực hiện trong lần ra mắt Bphone 3 là việc thiết lập chuỗi 300 cửa hàng liên kết đến tận các quận huyện. Riêng ở Hà Nội và TP.HCM, mỗi quận, huyện có ít nhất một cửa hàng liên kết với Bkav để bán sản phẩm này. Các cửa hàng này sẽ được thiết kế theo nhận diện chuẩn của Bphone. Thêm vào đó, Bkav đã xây dựng showroom của riêng mình để trưng bày Bphone 3 ngay sau khi ra mắt.

Những động thái nêu trên cho thấy nhà sản xuất này dường như đã đầu tư rất lớn vào kênh bán hàng để người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận hơn. Đồng thời, ghi nhận sự thay đổi đáng kể của Bkav trong hoạt động giới thiệu, phân phối sản phẩm tới khách hàng.

Còn nhớ, phiên bản Bphone đầu tiên ra mắt năm 2015 chỉ được Bkav bán trực tuyến, người mua đặt hàng và Bkav giao đến tận tay. Hoạt động này gây ra rất nhiều khó khăn cho Bkav khi nhiều khách hàng có nhu cầu không có cơ hội để trải nghiệm sản phẩm trước khi mua. Tổng cộng, Bkav nhận được hơn 10.000 đơn đặt hàng chính thức tuy nhiên chỉ đáp ứng được một phần ba trong số đó.

Đến Bphone 2, Bkav đã bắt tay cùng với đối tác là Thế Giới Di Động để bán sản phẩm của mình. Tuy nhiên, sự hợp tác này cũng không mang lại thành công cho Bkav khi phải cạnh tranh với chính những đối thủ khác tại chuỗi cửa hàng của nhà bán lẻ này.

Thống kê thực hiện cách đây cho thấy có hơn 12.000 máy đến tay khách hàng thông qua siêu thị điện thoại và chương trình hợp tác với nhà mạng.

Quảng "nổ" lấy tiền đâu để làm Bphone?

Một điều khiến nhiều người tò mò, đó là Quảng "nổ" lấy tiền đâu để làm Bphone khi liên tiếp thất bại? Một động thái cho thấy ông Nguyễn Tử Quảng bắt đầu huy động tiền để thực hiện ước mơ của mình. Mới đây, Tập đoàn công nghệ Bkav đã tiến hành bán cổ phần nội bộ công ty Bkav Pro, một DN chuyên về phần mềm diệt virus. Đây là bước chuẩn bị cho kế hoạch lên sàn chứng khoán vào năm 2020. Dù hoạt động theo hình thức công ty cổ phần nhưng có đến 95% cổ phần Bkav thuộc về cá nhân ông Nguyễn Tử Quảng. Đây là bước chuẩn bị cho kế hoạch lên sàn chứng khoán vào năm 2020 của Bkav Pro.

Ngoài công ty Bkav Pro được định giá lên đến 1.500 tỷ đồng, các công ty con khác của Bkav cũng được đánh giá là rất có tiềm năng khi xu hướng kết nối mạng mạnh mẽ hơn như an ninh mạng, nhà thông minh, phần mềm dịch vụ như chữ ký số, kê khai thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội qua mạng... Do vậy, ước tính tài sản của cá nhân ông Nguyễn Tử Quảng có thể lên đến nhiều ngàn tỷ đồng. Số tiền này có lẽ sẽ được Quảng "nổ" sử dụng để thực hiện ước mơ điện thoại "made in Việt Nam".

Hai lần trò chuyện với CEO Bkav Nguyễn Tử Quảng, không khó để nhận ra Nguyễn Tử Quảng là một con người chân tình và cởi mở. Trong thâm tâm người đàn ông này luôn tồn tại một khát khao cháy bỏng, thậm chí đến mức… máu lửa về việc tạo ra một sản phẩm có giá trị dành cho người Việt Nam.

Quyết định làm điện thoại từ năm 2009. Thời điểm đó, điện thoại di động còn là mặt hàng tương đối xa xỉ, chưa thông dụng như hiện tại. Khi đó, ông Nguyễn Tử Quảng cho rằng, smartphone sẽ là thiết bị thiết yếu của mọi người trong tương lai.

“Vậy là làm thôi. Khi quyết định làm, tiền không phải là vấn đề được đặt ra đầu tiên, mà chúng tôi hướng đến cái lớn hơn, làm ra sản phẩm hữu ích cho xã hội, làm vì đam mê.

Nếu làm bất cứ sản phẩm gì mà đặt ra bao nhiêu năm có lãi, nếu không thành công sẽ chán nản ngay. Còn một khi đã làm vì đam mê, vì hữu ích thì việc chưa có lãi chỉ là công việc phải làm trong tương lai mà thôi”, ông Nguyễn Tử Quảng chia sẻ với PV Dân Việt trong lần đầu gặp gỡ.

Trong vòng 8 năm, chi phí cho Bphone hết khoảng 500 tỷ đồng. Nhiều người thấy 500 tỷ đồng là khoản tiền lớn nhưng với Quảng "nổ", nếu xét tới mục đích để Việt Nam có một nền công nghiệp sản xuất smartphone và rộng hơn nữa là nước ta có một nền công nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ thì số tiền đó lại quá nhỏ bé.

“Mọi người cứ nghe dự án nghìn tỷ hay chục nghìn tỷ rất nhiều, nhưng tại sao mọi người vẫn rất để ý tới dự án của Bkav dù chỉ 500 tỷ đồng thôi. Chắc chắn đó là khát khao, niềm tự hào của người Việt muốn có một sản phẩm công nghệ tự mình làm ra”, ông Quảng nói.

Ông Nguyễn Tử Quảng không ngần ngại khi phải so sánh Bphone với các dòng điện thoại thông minh khác trên thị trường. (Ảnh: Hoàng Thắng).

Và dù lường trước khó khăn khi ra mắt Bphone, nhưng CEO Nguyễn Tử Quảng bảo, bản thân ông không ngờ mình bị "ném đá" nhiều thế. Đến nỗi, ông bị stress trong 1 năm. Đây cũng là nguyên nhân bản Bphone tiếp theo phải sau 2 năm mới tiếp tục ra mắt.

Ông Nguyễn Tử Quảng tiếp tục xuất hiện, đứng trên sân khấu để giới thiệu với công chúng chiếc Bphone thế hệ tiếp theo - Bphone 2017, nhưng rồi vẫn bị dư luận “ném đá”.

Trong lần trò chuyện thứ hai với Dân Việt, Quảng "nổ" cho biết ông sử dụng triết học để giải quyết các vấn đề khi nói về chiếc smartphone mang dấu ấn Việt Nam.

Không ngần ngại so sánh chiếc Bphone do Bkav sản xuất với những chiếc iPhone đắt tiền, và những chiếc điện thoại Xiaomi của Trung Quốc, CEO Nguyễn Tử Quảng tiếp tục nói: “Những điều phức tạp sẽ tạo ra thứ đơn giản. Giống như điện thoại Bphone do chúng tôi thiết kế, tôi có thể tự tin so sánh với những chiếc smartphone khác bởi sự đơn giản, tối giản của nó.

Tôi nói với đội ngũ thiết kế: Hãy tạo ra một chiếc điện thoại tối giản và trau chuốt. Vậy là chúng tôi tạo ra Bphone. Với màn hình là chủ thể, đường bo cong được ẩn tới mức tối đa để tôn lên chủ thể là màn hình. Còn chiếc điện thoại của Oppo có tất cả, đủ mọi thứ nhưng họ không có triết lý riêng, chỉ đơn giản đi cóp nhặt của người khác. Nó giống như một người ra đường, trên người đeo rất nhiều vàng nhưng nhìn tổng thể không bằng nét điểm xuyết của người khác”.

Với những gì Quảng "nổ" đã nói và làm, chúng ta chờ đợi một sản phẩm Bphone 3 sẽ được trình làng vào ngày mai. Số phận của Bphone 3 sẽ ra sao vẫn là câu trả lời còn ở phía trước. Rất có thể nó sẽ chết yểu như 2 Bphone trước, hoặc có thể được người tiêu dùng đón nhận, có thể không phải vì sản phẩm đã hoàn hảo, mà vì tâm huyết của ông, vì hy vọng cùng ông Việt Nam sớm có một chiếc điện thoại "made in Việt Nam". Chúng ta cứ chờ xem.