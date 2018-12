SSI của ông Nguyễn Duy Hưng lập “hat - trick" giải thưởng do The Asset bình chọn

(Dân Việt) Công ty CP chứng khoán SSI vừa vinh dự nhận được liên tiếp 3 giải thưởng tại The Asset Triple A Country Awards 2018 - giải thưởng do Tạp chí The Asset, một trong những ấn phẩm uy tín hàng đầu về tài chính tại thị trường châu Á trao tặng.

SSI liên tục được tôn vinh về các lĩnh vực tài chính năm 2018 tại Việt Nam và khu vực châu Á.

The Asset Triple A Awards là giải thưởng thường niên tôn vinh các công ty, tổ chức xuất sắc trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, nguồn vốn và thị trường vốn, có đóng góp thiết thực cho sự phát triển của ngành tài chính tại châu Á nói chung và ngành tài chính của quốc gia mình nói riêng.

Thông qua hệ thống đánh giá khắt khe và minh bạch, The Asset đã bình chọn cho Công ty CP Chứng khoán SSI tại 3 hạng mục: Best corporate and institutional adviser - Domestic (Nhà tư vấn trong nước tốt nhất cho khách hàng tổ chức và doanh nghiệp), Best Brokerage (Công ty chứng khoán tốt nhất Việt Nam năm 2018) và Best IPO: Vinhomes US$1.35 billion IPO (Thương vụ tư vấn phát hành lần đầu tốt nhất năm 2018: Tư vấn Vinhomes phát hành cổ phiếu tổng trị giá 1,5 tỷ USD)….

Với vị thế là công ty chứng khoán lớn nhất thị trường, cùng với một chiến lược kinh doanh dài hạn, tầm nhìn sâu rộng, SSI đã có 19 quý liên tiếp dẫn đầu về thị phần. Tính đến thời điểm cuối quý III.2018, SSI đã quản lý hơn 149.000 tài khoản, trong đó có hơn 147.000 tài khoản khách hàng cá nhân và hơn 1.800 tài khoản khách hàng tổ chức. Dư nợ margin bình quân quý III.2018 của SSI tiếp tục đạt ở mức cao, trên 4.800 tỷ đồng.

Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư (Investment Banking - IB) của SSI cũng khẳng định được vị trí số 1 trên thị trường thông qua việc cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, mới mẻ, linh hoạt cho khách hàng, từ tư vấn huy động vốn, mua bán sáp nhập doanh nghiệp, tìm kiếm đối tác chiến lược cho tới tư vấn cổ phần hoá, niêm yết... Khối IB SSI đã tư vấn thành công hàng loạt thương vụ, thậm chí nhiều thương vụ còn trở thành kinh điển trên thị trường chứng khoán với giá trị lên đến hàng trăm triệu USD như Tư vấn bán thành công 48,33 triệu cổ phần do SCIC sở hữu tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (HoSE: VNM) với giá trị giao dịch là 396 triệu USD; Tư vấn Bán thứ cấp 415 triệu cổ phần Công ty Cổ phần Vincom Retail (HoSE: VRE) với tổng giá trị giao dịch 742 triệu USD, Tư vấn Bán thứ cấp cổ phần của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDB - HOSE) với tổng giá trị huy động đạt 300 triệu USD...

Đáng chú ý, tháng 5.2018, cùng với các đơn vị tư vấn dựng sổ quốc tế, SSI đã thực hiện thành công thương vụ Tư vấn Bán thứ cấp 267,8 triệu cổ phần Công ty CP Vinhomes (HoSE: VHM) với tổng giá trị giao dịch đạt 1,35 tỷ USD. SSI đồng thời cũng là đơn vị tư vấn niêm yết cho Công ty CP Vinhomes và doanh nghiệp đã chính thức niêm yết 2,68 tỷ cổ phiếu VHM trên HoSE. Đây là thương vụ chào bán cổ phần cho NĐT nước ngoài lớn nhất lịch sử TTCK Đông Nam Á và Việt Nam.

Với những nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, SSI luôn là một trong những cái tên tiêu biểu của Việt Nam tại các giải thưởng về tài chính danh giá trong nước và thế giới.

Cụ thể, SSI luôn đứng đầu gần như tuyệt đối tại tất cả các hạng mục của giải thưởng Asiamoney Brokers Poll trong nhiều năm liên tiếp; Tạp chí Alpha Southeast Asia vinh danh là “Nhà môi giới khách hàng tổ chức” và “Nhà môi giới khách hàng cá nhân” tốt nhất Việt Nam năm 2017; giành “cú đúp” 2 giải thưởng: Ngân hàng đầu tư tốt nhất (Best Investment Banking) và Nhà tư vấn phát hành cổ phiếu tốt nhất (Best ECM House) do Finance Asia bình chọn cuối tháng 5.2018, giành giải thưởng “Best Bank in Vietnam for Equity Finance for Real Estate services” (Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam về huy động vốn cổ phần cho các doanh nghiệp bất động sản) do Euromoney trao tặng đầu tháng 9 vừa qua, TOP50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam, TOP40 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, TOP1000 Doanh nhiệp đóng thuế TNDN lớn nhất, Top 500 Doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam… và còn rất nhiều các giải thưởng danh giá khác.