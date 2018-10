SSI của ông Nguyễn Duy Hưng liên tiếp 19 quý dẫn đầu thị phần môi giới chứng khoán

(Dân Việt) Hôm nay 3.10, Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ lớn nhất quý III năm 2018 đã được Sở GDCK TP.HCM (HOSE) chính thức công bố. Theo đó, SSI tiếp tục là cái tên đứng số 1 trong danh sách – nối dài thành tích 19 quý liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng của HOSE.

Khách hàng ở tài khoản giao dịch chứng khoán tại SSI

Trong quý III/2018 mặc dù xu hướng thị trường có tích cực hơn (VNIndex tăng 5.9%) nhưng do sự thận trọng của các nhà đầu tư, thanh khoản thị trường đã giảm 19% so với quý II, sự tham gia của NĐTNN cũng giảm sút. VN-Index tăng 56,35 điểm so với quý trước. Dòng tiền cũng đã quay trở lại thị trường, tăng trưởng tháng sau cao hơn tháng trước. Trong tháng 9.2018, dòng tiền lan tỏa từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và bluechips sang các nhóm cổ phiếu cơ bản tốt có vốn hóa nhỏ hơn, thanh khoản bình quân trên hai sàn tăng 9,03% so với tháng 8 và duy trì ở mức 5.376 tỷ đồng/phiên (tương ứng với gần 231.7 triệu USD/phiên). Mặc dù vậy, tính chung trong cả quý III/2018, thanh khoản thị trường lại có sự sụt giảm nhẹ do tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư (NĐT).

Cụ thể, thanh khoản thị trường đã giảm 19% so với quý II, tương đương 3,53 nghìn tỷ trong quý III/2018 và 4,36 nghìn tỷ trong quý II/2018. Sự tham gia của Nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) cũng giảm sút, từ chỗ chiếm 21,5% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường trong quý 2 xuống còn 16,5% trong quý 3. Thị trường trầm lắng khiến tốc độ huy động vốn của các doanh nghiệp niêm yết chậm lại, kéo theo sự giảm sút của các giao dịch thỏa thuận quy mô lớn.

Sự sụt giảm thanh khoản trên thị trường có thể xem là “hệ lụy” sau đợt điều chỉnh dài trước đó, cộng với các yếu tố khách quan tác động như chiến tranh thương mại Mỹ - Trung kéo dài, vấn đề tỷ giá… cũng ảnh hưởng phần nào đến tâm lý nhà đầu tư. Mặc dù cuối tháng 9, thị trường chứng khoán Việt Nam đón nhận một thông tin tích cực khi được FTSE Russell đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng lên thị trường mới nổi hạng 2, nhưng những “dư âm” trước đó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến thị phần của các công ty chứng khoán trong quý III/2018.

Mặc dù vậy, với vị thế là công ty chứng khoán lớn nhất thị trường, cùng với một chiến lược kinh doanh dài hạn, tầm nhìn sâu rộng, trong quý III/2018, SSI vẫn tiếp tục vững vàng ở vị trí số 1 thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ với 15,79% - duy trì khoảng cách khá xa với vị trí thứ 2. Trong Qúy III/2018, SSI tiếp tục mở rộng mạng lưới chi nhánh với việc khai trương PGD Cách Mạng Tháng Tám - địa điểm giao dịch thứ 13 của SSI trên cả nước và thứ 6 tại TP.HCM, đồng thời gia tăng đội ngũ môi giới cả về chất lượng và số lượng.

Theo đại diện của SSI, bối cảnh thị trường chung trong quý III/2018 dù còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, với tiềm lực và uy tín sẵn có, cùng sự tin tưởng của các nhà đầu tư, công ty vẫn ghi nhận sự tăng trưởng về số lượng khách hàng. Tính đến thời điểm cuối quý III/2018, SSI đã quản lý hơn 149.000 tài khoản, trong đó có hơn 147.000 tài khoản khách hàng cá nhân và hơn 1.800 tài khoản khách hàng tổ chức. Dư nợ margin bình quân quý III/2018 của SSI tiếp tục đạt ở mức cao, trên 4.800 tỷ đồng.

“Có thể nói, dù trong bất cứ diễn biến nào của thị trường, SSI vẫn luôn giữ vững vị trí số 1 về thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ. Thành tích 19 quý liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng của HOSE một lần nữa khẳng định vị trí vững chắc là công ty chứng khoán số 1 thị trường Việt Nam của SSI. Sự tin tưởng của các NĐT chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho những nỗ lực của SSI trong việc đầu tư một cách tâm huyết và bài bản vào chất lượng sản phẩm, dịch vụ, các báo cáo phân tích - khuyến khích cơ hội đầu tư, cũng như nâng cao chất lượng và số lượng nhân sự của công ty”, đại diện SSI chia sẻ.