Sự thật nên biết về máy lọc nước

Không cần dùng máy lọc nước Theo ông Trần Kim Thạch, Trưởng Phòng Quản lý chất lượng nước Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, nguồn nước máy tại TP HCM bảo đảm cho người sử dụng, không cần thiết trang bị các loại thiết bị lọc. Nước máy hiện nay bảo đảm sạch vì các chỉ tiêu quan trọng như hàm lượng sắt, mangan, độ đục, độ cặn đều đạt mức thấp hơn so với quy định. Cụ thể: hàm lượng sắt trong nước máy hiện thấp hơn 20 lần, mangan thấp hơn 10 lần, độ cặn thấp hơn 4 lần so với quy chuẩn. Phòng thí nghiệm của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã kiểm soát được 30 chỉ tiêu, 109 chỉ tiêu khác đang liên kết với Trung tâm 3, Sắc Ký, Hải Đăng để kiểm tra thường xuyên. "Nước ra khỏi nhà máy là có thể uống trực tiếp được. Tuy nhiên, do quá trình vận chuyển, tích trữ nước ở một số khu vực chưa an toàn nên chưa thể khuyến cáo người dân uống trực tiếp. Ngành cấp nước thành phố đang thí điểm một số khu vực để thiết kế, lắp đặt các thiết bị đo chất lượng nước liên tục, tiến tới khuyến cáo người dân có thể uống nước trực tiếp từ vòi; hiện triển khai ở quận 2, cuối năm nay hoặc đầu năm tới sẽ triển khai tại một số khu vực ở huyện Bình Chánh và những khu đô thị mới" - ông Thạch nói.