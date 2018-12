Tận hưởng trọn vẹn dư vị năm mới cùng SeABank với chương trình “Bên gia đình là Tết”

(Dân Việt) Nhân dịp tết Nguyên đán 2019, SeABank triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn mang tên “Bên Gia đình là Tết” thay cho lời chúc năm mới an khang, thịnh vượng dành cho các khách hàng gửi tiết kiệm tại SeABank với nhiều quà tặng giá trị. Với chương trình này, các khách hàng có thể an tâm tích lũy tài chính để tận hưởng một niềm vui trọn vẹn bên cạnh người thân dịp tết Kỷ Hợi này.

Cụ thể, từ ngày 20.12.2018 đến hết ngày 20.3.2019, khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm với số tiền gửi từ 50.000.000 VNĐ tại các điểm giao dịch SeABank trên toàn quốc, kỳ hạn gửi từ 6 tháng trở lên theo các sản phẩm Tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ, Tiết kiệm trả lãi hàng tháng, Tiết kiệm bậc thang, Tiết kiệm Phát lộc, Tiền gửi An Khang, Tiền gửi An Cư, Tiền gửi An Phát tại quầy giao dịch sẽ được hưởng đồng thời các ưu đãi sau:

Quà tặng hàng ngày: Khi gửi tiết kiệm từ 50.000.000 VNĐ trở lên, khách hàng sẽ có cơ hội nhận được rất nhiều quà tặng hấp dẫn tương ứng với số tiền gửi, bao gồm: bộ thìa inox, bình giữ nhiệt, ấm đun nước, chảo nấu, máy xay thịt…

Quà tặng Phúc – Lộc – Thọ: Khách hàng gửi tiết kiệm trong thời gian diễn ra chương trình có số thứ tự bút toán giao dịch được ghi nhận trên hệ thống SeABank trùng với số 666, 888, 999 sẽ nhận được quà tặng tiền mặt trị giá 1.500.000 VNĐ.

Chỉ cần bên gia đình, ngày nào cũng là Tết. Hãy cùng SeABank trở về nhà, dành tặng người thân những món quà ấm áp.

Khách hàng quan tâm tới các chương trình và sản phẩm dịch vụ của SeABank có thể liên hệ các điểm giao dịch gần nhất của SeABank trên toàn quốc, gọi Call Centre 1900 555 587 (miễn phí) hoặc truy cập website www.SeABank.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết và được tư vấn miễn phí.