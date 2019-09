Tăng trưởng tín dụng "chậm" lại trong 9 tháng đầu năm 2019

(Dân Việt) Tổng cục Thống kê (TCTK) vừa công bố Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III/2019. Theo đó, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế tăng 8,4%, thấp hơn khá nhiều so với con số cùng kỳ năm 2018 là 9,52% tính đến ngày 20/9. Cùng với đó, tăng trưởng huy động đạt 8,68%.

Theo số liệu từ Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III/2019 của Tổng cục Thống kê cho thấy hoạt động ngân hàng, bảo hiểm, thị trường chứng khoán 9 tháng năm 2019 tăng trưởng tích cực, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng của nền kinh tế.

Cụ thể, tính đến ngày 20/9/2019, tổng phương tiện thanh toán tăng 8,44% so với cuối năm 2018 (cùng kỳ năm 2018 tăng 8,74%). Huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 8,68%, trong khi cùng kỳ năm ngoái tăng 9,15% Tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế tăng 8,4%. Kết quả này thấp hơn thấp hơn khá nhiều so với con số cùng kỳ năm 2018 là 9,52%.

Như vậy là tăng trưởng huy động và tín dụng 9 tháng đầu năm 2019 đều chậm hơn so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi đó, theo kế hoạch đưa ra từ đầu năm của Ngân hàng Nhà nước, mục tiêu tín dụng cho cả năm 2019 là 14%, tương đương với mức tăng trưởng của năm 2018.

Về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, hoạt động này trong quý III/2019 ước tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực nhân thọ tăng 23%, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng 12%. Lũy kế 9 tháng năm 2019, doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước tính tăng 20% so với cùng kỳ năm 2018. Doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực nhân thọ tăng 22%, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng 12%.

Thị trường chứng khoán 9 tháng năm 2019 có nhiều đóng góp trong việc huy động vốn cho nền kinh tế với tổng mức huy động vốn đạt 203,5 nghìn tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.

Trên thị trường cổ phiếu, tính đến ngày 24/9/2019, chỉ số VNIndex đạt 996,74 điểm, tăng 0,2% so với cuối tháng trước và tăng 10,4% so với cuối năm 2018; mức vốn hóa thị trường đạt 4.504 nghìn tỷ đồng, tăng 13,7% so với cuối năm 2018.Giá trị giao dịch bình quân từ đầu năm 2019 đến nay đạt 4.576 tỷ đồng/phiên, giảm 30,1% so với bình quân năm 2018.

Trên thị trường trái phiếu, có 511 mã trái phiếu niêm yết với giá trị niêm yết đạt 1.142 nghìn tỷ đồng, tăng 2% so với cuối năm 2018.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, khối lượng giao dịch bình quân từ đầu năm đến nay đạt 97.271 hợp đồng/phiên, tăng 23% so với bình quân giao dịch năm 2018.