Tập đoàn Mavin chung tay kiểm soát, ngăn chặn Dịch tả lợn Châu Phi

(Dân Việt) Trước sự lan rộng của Dịch tả lợn Châu Phi (ASF) hiện nay, là một Công ty chăn nuôi chuyên nghiệp, Tập đoàn Mavin đã áp dụng đồng bộ, quyết liệt và chặt chẽ các biện pháp ngăn chặn, phòng chống dịch bệnh trong hệ thống Trang trại chăn nuôi và các Nhà máy.

Tại các trang trại chăn nuôi, Mavin đã áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp:

Thứ nhất, nâng cao An toàn sinh học, bao gồm: tăng sát trùng người, phương tiện, công cụ, vật tư…, đối với cả ra và vào các trại để đảm bảo an toàn cho nội bộ và cộng đồng;

Thứ hai, hạn chế tối đa người ra vào trại, 100% người vào trại cần phải bỏ toàn bộ quần áo thường ngày tại vị trí quy định, đi qua sát trùng, tắm sạch và thay quần áo bảo hộ lao động, đi ủng bảo hộ trước khi vào khu vực chăn nuôi.

Ba là, kiểm soát chặt chẽ và chủ động thực phẩm, nước uống cho heo sử dụng trong trại. Đảm bảo nguồn cám sạch từ nguyên liệu cho đến thành phẩm và chuyên chở.

Ngoài ra, tích cực phổ biến kiến thức và biện pháp phòng chống ASF cho cộng đồng.

Cổng phun sát trùng của Mavin

Tại tất cả các Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi, Mavin đã lắp đặt hệ thống phun sát trùng, đảm bảo 100% xe xuất/nhập hàng ra, vào đều được xịt/phun thuốc sát trùng toàn bộ. Đây là giải pháp kiểm soát an toàn đối với thức ăn chăn nuôi bên cạnh các giải pháp kiểm soát chặt chẽ về nguồn gốc nguyên liệu và quy trình sản xuất. Giải pháp này cũng góp phần hỗ trợ cộng đồng, Khách hàng đến Nhà máy Mavin kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh.

Ngoài ra, để chung tay cùng Khách hàng kiểm soát ASF, Tập đoàn Mavin cũng đã triển khai chương trình Hỗ trợ tặng thuốc sát trùng cho toàn bộ các Khách hàng và Đại lý thức ăn chăn nuôi trên toàn quốc. Chương trình này đã được triển khai từ cuối năm 2018 với ngân sách thực hiện hiện lên tới hàng tỷ đồng. Bên cạnh đó, từ tháng 3.2019, Mavin cũng sẽ tiến hành hỗ trợ phun thuốc sát trùng cho toàn bộ khu vực lân cận các Trang trại chăn nuôi của Mavin.

Hệ thống silo chứa cám và cho ăn tự động

Ông Phạm Cao Bằng, Giám đốc Điều hành Mavin Farm cho biết: “Hệ thống trang trại của Mavin có các biện pháp và kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến, trình độ chăn nuôi cao nên rủi ro lây nhiễm ASF ở mức độ rất thấp. Đặc biệt, mô hình chăn nuôi khép kín, quy trình đảm bảo an toàn sinh học chặt chẽ, ứng dụng tự động hóa trong nhiều khâu như cho ăn, uống nước, điều chỉnh nhiệt độ, vệ sinh chuồng trại là các yếu tố giúp kiểm soát tốt dịch bệnh”.

Mavin là một trong số ít các công ty trên thị trường hoạt động theo chuỗi giá trị khép kín “Từ Nông trại tới Bàn ăn”, nhờ đó có thể kiểm soát toàn bộ các yếu tố trong quá trình chăn nuôi, đảm bảo nguyên liệu an toàn, sản xuất an toàn và vận chuyển an toàn, kiểm soát tốt dịch bệnh. Đồng thời, với các giải pháp được triển khai đồng bộ và chặt chẽ nói trên, Mavin quyết chung tay với cộng đồng kiểm soát và ngăn chặn thành công Dịch tả lợn Châu Phi.