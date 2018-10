Tập đoàn T&T Group ký kết thỏa thuận hợp tác cùng tập đoàn Mitsui và tập đoàn y tế Eiwwakai

Tập đoàn T&T Group Được thành lập từ năm 1993, tiền thân là Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại T&T, sau 25 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn T&T Group đã trở thành một tập đoàn kinh tế hoạt động đa ngành mang tầm vóc quốc tế với các lĩnh vực kinh doanh chính: Đầu tư tài chính, Kinh doanh Bất động sản, Thương mại xuất nhập khẩu, Khoáng sản năng lượng, Hạ tầng giao thông, Kinh doanh nông sản, Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, Đầu tư và kinh doanh cảng biển - logistics, công nghiệp sản xuất & lắp ráp, Y tế - Giáo dục – Thể thao. T&T Group là một trong số ít tập đoàn kinh tế tư nhân vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất – Nhì – Ba do Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trao tặng và Bằng khen của Thủ tướng chính phủ. Đầu năm 2018, Tập đoàn T&T Group vinh dự nhận giải doanh nghiệp có tốc độ phát triển nhanh nhất Việt Nam năm 2018 khi đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng FAST500 năm 2018. Mitsui & Co. Mitsui & Co. là thành viên Tập đoàn Mitsui - một trong những tập đoàn đa ngành lớn nhất tại Nhật Bản và trên thế giới. Mitsui & Co. được thành lập năm 1947, hiện có hơn 140 văn phòng tại gần 70 quốc gia trên thế giới với tổng giá trị tài sản 11.3 nghìn tỷ Yên, hoạt động trên nhiều lĩnh vực như năng lượng, khoáng sản, máy móc, hóa chất, thực phẩm, dệt may, logistics, bất động sản, y tế, hạ tầng, tài chính,... Tập đoàn y tế EIWAKAI Được thành lập vào năm 1991, Tập đoàn y tế Eiwakai là một đơn vị uy tín về y tế tại Nhật Bản, hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ y tế về nhã khoa, nha khoa, khám tổng quát và nội soi. Hiện tại Tập đoàn y tế Eiwakai đang sở hữu 5 phòng khám lớn tại Tokyo. Tập đoàn Eiwakai hiện đang liên kết với các đối tác như Đại học Y Tokyo, Bệnh viện đại học Keio, Trường y tế đại học Jikei, Đại học Ryukyus, Trường Nha khoa Đại học Mekai, v.v.. Tập đoàn Eiwakai hiện cũng đang là đối tác với các Tập đoàn y tế và Thiết bị y tế lớn trên thế giới như Johnson and Johnson K.K., Tập đoàn Fujifilm, Công ty Canon Lifecare Solutions Inc., Công ty Y tế Carl Zeiss Nhật Bản, v.v.