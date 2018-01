Tập đoàn Viettel có tên và điều lệ, tổ chức hoạt động mới

Doanh nghiệp quốc phòng an ninh là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập hoặc tổ chức lại để thực hiện các nhiệm vụ mang tính ổn định, thường xuyên trong những ngành, lĩnh vực, địa bàn trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc bảo đảm bí mật và an ninh quốc gia. Nghị định 93/2015/NĐ-CP ngày 15.10.2015