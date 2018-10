Thêm một dự án chưa hoàn thiện pháp lý được DKRA Việt Nam tung ra thị trường

(Dân Việt) Sở Xây dựng tỉnh Long An vừa phát hiện và xử phạt thêm một dự án xây dựng không có giấy phép do công ty con của Hai Thành Group làm chủ đầu tư. Điều đáng nói, dự án này tiếp tục được DKRA Việt Nam phân phối độc quyền.

DKRA Việt Nam liên tục bán “lụi” sản phẩm chưa được cấp phép

Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Long An liên tiếp phát hiện và xử phạt các chủ đầu tư dự án xây dựng công trình chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Trong đó có dự án Saigon Village và Saigon Riverpark nằm trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Dự án Saigon Riverpark vừa bị Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Long An xử phạt vì thi công không phép. Ảnh: V.D

Điều đáng nói, cả 2 dự án này đều do Hai Thành Group đóng vai trò là chủ đầu tư và Công ty Cổ phần DKRA Việt Nam (DKRA Việt Nam) là đơn vị phân phối độc quyền.

Theo quyết định xử phạt số 09/QĐ-XPVPHC của Thanh tra Sở Xây dựng đối với Công ty Cổ phần Tân Phú Thịnh (thành viên của Hai Thành Group), chủ đầu tư bị phạt 40 triệu đồng do tổ chức thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Tân Phú Thịnh (tên thương mại là Saigon Riverpark) không có giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền cấp.

Nếu quá thời hạn 60 ngày, chủ đầu tư dự án không xuất trình được giấy phép xây dựng thì sẽ bị buộc tự tháo dỡ công trình hoặc cơ quan chức năng cưỡng chế.

Theo tìm hiểu, Dự án Saigon Riverpark nằm ở xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tinh Long An, được xây dựng trên diện tích 32ha. Dự án hơn 1.200 nền bao gồm biệt thự và nhà phố, số dân dự kiến 4.500 người.

Mặc dù chưa được cấp phép, cơ sở hạ tầng bên trong chưa hoàn thiện nhưng DKRA Việt Nam đã rao bán hàng nghìn sản phẩm tại dự án Saigon Riverpark cho khách hàng. Ảnh: V.D

Mặc dù dự án chưa được cấp phép xây dựng nhưng chủ đầu tư và đơn vị môi giới là DKRA Việt Nam đã tung hàng nghìn sản phẩm ra thị trường, tiếp tục đẩy rủi ro về phía khách hàng.

Đây không phải là lần đầu tiên DKRA Việt Nam bán “lụi” nhiều sản phẩm chưa được cấp phép xây dựng ra thị trường. Trước đó, đơn vị này cũng đã tổ chức bán hàng nghìn sản phẩm tại 2 dự án bị Sở Xây dựng tỉnh Long An “sờ gáy” vì sai phạm là Dự án Khu nhà ở chuyên gia – công nhân và dân cư Phú An Thạnh (tên thương mại là Western City) tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, Long An và Dự án Khu tái định cư và khu dân cư xã Long Hậu (tên thương mại là Sai Gon Village).

Cơ quan chức năng “quên” xử phạt DKRA?

Theo Điều 58 Nghị định 139/2017/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản ghi rõ: Phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng đối với hành vi đưa lên sàn giao dịch bất động sản không đảm bảo đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định. Đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản từ 6 - 12 tháng đối với hành vi này.

Tuy nhiên, DKRA Việt Nam liên tục phân phối, bán hàng nghìn sản phẩm ra thị trường khi chưa đủ điều kiện nhưng lại vẫn “bình chân như vại” và không bị cơ quan chức năng xử phạt là điều khó hiểu?

Đi thực tế tại một số dự án vừa dính sai phạm do DKRA Việt Nam phân phối như Saigon River Park, SaiGon Village… Chúng tôi ghi nhận đến thời điểm hiện tại, các dự án này vẫn chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Nhiều hạng mục công trình còn ngổn ngang, chưa có giấy phép xây dựng, chưa đủ điều kiện để bán dự án.

Dự án Saigon Village cũng do Hai Thành Group làm chủ đầu tư, DKRA Việt Nam là đơn vị phân phối độc quyền. Ảnh: V.D

Rõ ràng việc chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng thì chưa đủ điều kiện để mở bán dự án. Nhưng DKRA Việt Nam đã bất chấp tất cả các quy định, tự ý xé rào mở bán hàng loạt dự án chưa đủ điều kiện, đẩy rủi ro về phía khách hàng.

Cụ thể, theo thông tin trên website chính thức của DKRA Việt Nam, vào năm 2017, trong giai đoạn mở bán đợt 2, dự án Saigon Village ghi nhận hơn 1.000 sản phẩm giao dịch thành công sau khoảng 1 tháng công bố.

Mặc dù chưa được cấp phép, chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng nhưng dự án Saigon Village đã được DKRA Việt Nam bán thành công hơn 1.000 sản phẩm vào năm 2017. Ảnh: V.D

Điều này thể hiện, mặc dù biết rõ dự án chưa được cấp phép xây dựng, nhưng từ năm 2017 đến nay, DKRA Việt Nam đã tung ra thị trường nhiều sản phẩm bất chấp những rủi ro có thể xảy ra với khách hàng khi mua sản phẩm tại dự án Saigon Village.

Trước những hành vi trên, cơ quan chức năng tỉnh Long An không xử phạt đối với Công ty Cổ phần DKRA Việt Nam đã dấy lên hoài nghi về việc có hay không việc DKRA Việt Nam đang được ưu ái trong việc bán chui hàng nghìn sản phẩm tại nhiều dự án sai phép? Phải chăng DKRA vì được "chống lưng" nên bất chấp sai phạm, ngang nhiên vi phạm mà vẫn không bị “sờ gáy”?