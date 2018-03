Tối 6/3, jackpot 300 tỉ của Vietlott sẽ lập “đỉnh” chưa từng có?

(Dân Việt) Khi cộng dồn giá trị thặng dư, jackpot 300 tỉ đồng hiện tại của Power 6/55 có thể lập mức “đỉnh” chưa từng có.

Dự báo giá trị thặng dư sẽ lập “đỉnh” sau kỳ quay 093, đưa giải đặc biệt của Power 6/55 lên mức lịch sử. Tính tới hết ngày 5/3, chương trình xổ số tự chọn Power 6/55 của Vietlott đã trôi qua 92 kỳ quay nhưng jackpot 1 vẫn chưa tìm ra bất kỳ chủ nhân nào. Tới tối 6/3, kỳ quay 093 sẽ tiếp tục diễn ra với jackpot 1 đang ở mức 300 tỉ đồng và jackpot 2 đang ở mức gần 6,6 tỉ đồng, cùng giá trị thặng dư (số tiền vượt 300 tỉ đồng của jackpot 1) là hơn 32 tỉ đồng. Kết thúc kỳ quay 093, giá trị thặng dư sẽ tiếp tục tăng lên và sẽ thuộc về chủ nhân jackpot 1 hoặc jackpot 2 (nếu có người may mắn trúng thưởng). Trao đổi với PV, đại diện Vietlott dự báo giá trị thặng dư sẽ tăng thêm khoảng 10 tỉ đồng và tạo ra một kỷ lục mới. “Giá trị thặng dư của Power 6/55 tại kỳ quay 093 còn phụ thuộc vào số liệu kinh doanh tính tới 17h45 hôm nay (ngày 6/3 - PV) và các yếu tố khác. Nhưng thông thường, jackpot cũng như giá trị thặng dư sẽ tăng trưởng mạnh hơn cả ở các kỳ quay diễn ra vào thứ Ba hằng tuần, bởi thời gian bán vé dài hơn một ngày”, đại diện Vietlott nói. Ông N.T đến từ TP.HCM, là người đang sở hữu kỷ lục jackpot 2 của Power 6/55. Thật vậy, xét ba kỳ quay gần đây nhất là kỳ quay 090, 091 và 092, giá trị thặng dư của Power 6/55 đã tăng trưởng lần lượt hơn 10 tỉ đồng, gần 8 tỉ đồng và gần 8,5 tỉ đồng. Trong đó, mức tăng trưởng hơn 10 tỉ đồng tại kỳ quay 090 là diễn ra vào thứ Ba (ngày 27/2), hai kỳ quay còn lại diễn ra vào thứ Năm và thứ Bảy. “Nếu giá trị thặng dư tăng khoảng 10 tỉ đồng sau kỳ quay 093 thì chỉ cần có người trúng jackpot 1 hoặc jackpot 2, họ đều sẽ sở hữu kỷ lục mới trong lịch sử Vietlott. Bởi giá trị thặng dư sẽ được cộng cho người trúng jackpot 1 hoặc jackpot 2”, đại diện Vietlott dự đoán. Trước đó, giá trị thặng dư của Power 6/55 đã nhiều lần được cộng dồn cho chủ nhân sở hữu các vé trúng jackpot 2 với tổng giá trị cao nhất là gần 41 tỉ đồng (thuộc về ông N.T, đến từ TP.HCM); trong khi jackpot 1 chưa từng tìm được chủ. Với con số tăng trưởng khoảng 10 tỉ đồng như dự báo, jackpot 1 có thể sẽ vượt 342 tỉ đồng và jackpot 2 sẽ sát ngưỡng 50 tỉ đồng sau khi cộng dồn giá trị thặng dư.

