Tổng tài sản Vietcombank tuột mốc triệu tỷ đồng, thu nhập nhân viên tăng lên 34,6 triệu

(Dân Việt) Tổng tài sản Vietcombank ghi nhận tuột mốc 1 triệu tỷ đồng do giảm mạnh tiền gửi và cho vay tại các tổ chức tín dụng. Tuy vậy, 6 tháng đầu năm vẫn ghi nhận lợi nhuận của Vietcombank tăng mạnh so với cùng kỳ lên 8.000 tỷ đồng và thu nhập bình quân của nhân viên tăng lên 34,66 triệu đồng/tháng.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa công bố BCTC hợp nhất giữa niên độ năm 2018 với tổng tài sản giảm 5,6%, xuống còn 977.681 tỷ đồng. Lý do tuột mốc triệu tỷ đồng của Vietcombank được ghi nhận là giảm mạnh tiền gửi và cho vay tại các tổ chức tín dụng khác, cũng như giảm tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, tiền gửi và cho vay tổ chức tín dụng khác giảm 61% so với đầu năm, từ 232.973 tỷ đồng xuống còn 142.502 tỷ đồng; Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước ghi nhận giảm mạnh từ 171. 385 tỷ đồng xuống còn 71.700 tỷ đồng, tiền gửi cũng giảm từ 93.615 tỷ đồng xuống còn 13.341 tỷ đồng.

Báo cáo của Vietcombank ghi nhận hầu hết các hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm đều tăng trưởng tốt so với cùng kỳ: thu nhập lãi thuần đạt gần 13.000 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 1.700 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ; lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh đạt 487 tỷ đồng, tăng 92% và thu nhập từ góp vốn và mua cổ phần mang về 545 tỷ đồng, gấp 4 lần so với cùng kỳ. Đáng chú ý, lãi thuần từ hoạt động khác ghi nhận 2.400 tỷ đồng, cao gấp gần 3 lần cùng kỳ.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2018 của Vietcombank đạt trên 8.000 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước. Đóng góp chính vào lợi nhuận vẫn là hoạt động tín dụng.

6 tháng đầu năm, dư nợ cho vay khách hàng tăng 11%, tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹso ới cuối năm, lên 1,15%. Điểm đáng lưu ý, tuy tổng nợ xấu tăng nhẹ lên 6.981 tỷ đồng, nhưng nợ nhóm 5 tăng vọt từ 1.940 tỷ đồng hồi đầu năm lên 4.083 tỷ đồng, chiếm 58,4%.

Báo cáo tài chính cũng ghi nhận các khoản phải thu của Vietcombank cũng tăng nhẹ lên 10.743 tỷ đồng

Chi lương và phụ cấp là 3.538 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhân viên 17.012 người. thu nhập bình quân của nhân viên Vietcombank là 34,66 triệu đồng/tháng. Cuối năm 2017, thu nhập bình quân của nhân viên Vietcombank khoảng 32,3 triệu đồng/tháng. Với mức thu nhập này, Vietcombank vẫn duy trì là ngân hàng trả lương cho nhân viên cao nhất trong hệ thống ngân hàng.