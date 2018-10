TP.HCM: 10.000 căn hộ sẽ tham gia thị trường nhà ở trong quý 4

(Dân Việt) Từ nay đến cuối năm 2018, ở phân khúc căn hộ, nguồn cung mới dao động ở mức 8.000 - 10.000 căn. Căn hộ hạng A và B tiếp tục dẫn dắt thị trường.

Toàn cảnh sự kiện “Báo cáo thị trường bất động sản nhà ở TP.HCM quý 3.2018”.

Sáng 5.10, Công ty Cổ phần DKRA Việt Nam (DKRA Vietnam) đã tổ chức sự kiện “Báo cáo thị trường bất động sản (BĐS) Nhà ở TP.HCM quý 3 - 2018” với chủ đề “Vị thế nào cho căn hộ hạng C?”.

Tại buổi họp, ông Phạm Lâm, Tổng Giám đốc DKRA Vietnam cho biết, với tỷ lệ tiêu thụ khả quan từ đầu năm 2018 đến nay, đất nền tiếp tục là kênh lựa chọn đầu tư hàng đầu. Tuy nhiên, do thị trường giảm nhiệt trong thời gian qua, nguồn cung mới có thể sẽ không tăng và khách hàng cũng thận trọng hơn khi quyết định đầu tư.

“Ở phân khúc căn hộ, nguồn cung dao động ở mức 8.000 - 10.000 căn. Nguồn cung khu Đông có xu hướng tăng lên và chiếm tỷ trọng lớn. Căn hộ hạng A và B tiếp tục dẫn dắt thị trường. Trong khi đó, căn hộ hạng C không có nhiều dự án mới”, ông Lâm thông tin.

Nguồn cung nhà phố có nhiều đột biến, dự báo dao động từ 200 – 300 căn. Khu Đông tiếp tục duy trì tỷ trọng lớn trong nguồn cung. Sức cầu thị trường không có nhiều đột biến. Thị trường BĐS nghỉ dưỡng sẽ không có nhiều khởi sác và sức cầu cũng không thay đổi. Nguồn cung Condotel và biệt thự nghỉ dưỡng có thể sẽ không có nhiều biến động trong thời gian tới và tập trung chủ yếu ở những thị trường quen thuộc như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Quốc, Bình Thuận.

Các dự án BĐS hạng sang, cao cấp và BĐS nghỉ dưỡng vẫn có nhiều khả năng phát triển nhờ lượng khách nước ngoài chủ yếu là các nước châu Á tiếp tục tìm đến thị trường BĐS Việt Nam.

Theo báo cáo của DKRA, trong quý 3.2018, ngoại trừ nguồn đất nền gia tăng và có tỷ lệ tiêu thụ tốt, thì cá phân khúc còn lại như căn hộ, nhà phố, biệt thự, BĐS nghỉ dưỡng đều sụt giảm nguồn cung và lượng tiêu thụ.

Phân khúc đất nền, có khoảng 6 dự án đất nền nổi bật được mở bán, cung cấp ra thị trường khoảng 759 nền, bằng 157% nguồn cung (khoảng 408 nền) và tỷ lệ tiêu thụ nguồn cung mới đạt khoảng 97% (734 nền),bằng 180% (khoảng 408 nền) so với quý trước.

Phân khúc căn hộ, có 18 dự án được mở bán, gồm 12 dự án mới và 6 dự án cũ được thực hiện trước đó, cung cấp ra thị trường khoảng 7.152 căn, bằng 79% so với quý trước (9.032 căn), bằng 88% nguồn cung của cùng kỳ năm trước (8.137 căn). Lượng tiêu thụ của nguồn cung mới này ước khoảng 5.915 căn (83% nguồn cung), bằng 81% so với quý trước (7.302 căn) và bằng 91% (6.466 căn) so với cùng kỳ năm trước(6.466 căn).

Ông Phạm Lâm, Tổng Giám đốc DKRA Vietnam trả lời báo chí.

Phân khúc nhà phố và biệt thự, có 1 dự án được mở bán, cung cấp ra thị trường 17 căn , bằng khoảng 3% nguồn cung quý trước (517 căn). Tỷ lệ tiêu thụ đạt khoảng 100% (khoảng 17 căn), bằng 4% so với quý trước (452 căn).

Phân khúc BĐS nghỉ dưỡng và biệt thự nghỉ dưỡng thì không có dự án nao mở bán trên thị trường, nguyên nhân do các chủ đầu tư đang điều chỉnh kế hoạch ra hàng cùng với sự quản lý chặt chẽ của cơ quan chức năng, trong việc cấp phép thủ tục pháp lý. Bên cạnh đó, nguồn cung trên thị trường sơ cấp đến từ những dự án trước đó và tập trung vào các địa phương là Bà Rịa – Vũng Tàu, Khánh Hòa, Phú Quốc, Quảng Nam. Sức cầu của thị trường khá thấp ở hầu hết các khu vực.

Phân khúc BĐS nghỉ dưỡng – Condotel, có một dự án mới mở bán, cung ứng 42 căn condotel, bằng 2% so với quý trước (2.100 căn). tỷ lệ tiêu thụ đạt khoảng 76% (32 căn), bằng 4% so với quý trước (850 căn).

Theo số liệu thống kê từ DKRA Vietnam, từ giữa năm 2017 đến nay, phân khúc căn hộ hạng C có sự sụt giảm mạnh và luôn bị áp đảo bởi căn hộ hạng A, B, thậm chí có những tháng không có nguồn cung mới. Nếu như nguồn cung căn hộ hạng C chiếm 32% trên thị trường trong Quý 1-2018, 29% trong quý 2.2018, thì sang quý 3.2018, nguồn cung ghi nhận bằng 0%. Tình hình khan hiếm căn hộ hạng C theo dự báo có thể kéo dài sang những tháng tiếp theo. Đồng thời, cùng với sự sụt giảm nguồn cung, vị trí phân bố căn hộ hạng C cũng đang có sự dịch chuyển ngày càng xa trung tâm thành phố.

Cũng theo ông Phạm Lâm, thị trường đang có biểu hiện bất hợp lý ở tỷ lệ nguồn cung giữa các phân hạng căn hộ. Trên thực tế, nguồn cung căn hộ hạng C phải chiếm tỷ trọng lớn hơn nguồn cung các phân khúc còn lại vì đây là phân khúc đáp ứng đa phần nhu cầu nhà ở của người mua.