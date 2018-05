TP.HCM: “Đói” vốn thực hiện các dự án giao thông

(Dân Việt) TP.HCM đang có hàng loạt công trình xây dựng hạ tầng giao thông, nhưng việc thực hiện đang gặp trở ngại do khó huy động, phân bổ vốn.

Để thực hiện giảm ùn tắc giao thông (UTGT), tai nạn giao thông (TNGT) trong giai đoạn 2016 – 2020, TP.HCM sẽ có 172 dự án ưu tiên tập trung với nhu cầu vốn đầu tư 323.997 tỷ đồng. Trong đó nhiều công trình đã được sử dụng từ năm 2016, đồng thời có đến 25 dự án đang được triển khai.

Tuy nhiên thực tế cho thấy có nhiều dự án vẫn đang bị trì trệ dẫn đến việc không đảm bảo tiến độ thi công. Điển hình như dự án xây dựng các đường Vành đai 2, Vành đai 3, mở rộng Quốc lộ 50, các tuyến cao tốc,…

Dự án xây dựng tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) một trong những dự án đang khó khăn về vốn

Theo UBND TP.HCM, một trong những nguyên nhân dẫn đến trì trệ do thiếu vốn, khó phân bổ nguồn vốn. Hiện nay nguồn vốn ngân sách thành phố chỉ đáp ứng khoảng 35% nhu cầu, trong khi việc áp dụng hình thức đầu tư đối tác công tư (PPP) cho các dự án giao thông đang gặp trở ngại. Nguyên nhân do hợp đồng BOT không thể thực hiện được do quy định về đặt trạm thu phí; còn hợp đồng BT thành phố không có đủ quỹ đất để hoàn trả cho nhà đầu tư.

Do vậy thành phố đang tạm dừng việc áp dụng hình thức đầu tư đối tác công tư (PPP) đối với các dự án để rà soát quỹ đất và xây dựng quy trình về quản lý đầu tư các dự án theo hình thức đối tác công tư - PPP trên địa bàn. Việc cấp vốn ODA cho các dự án metro không đúng tiến độ nhu cầu, làm kéo dài thời gian thi công, chậm hoàn thành dự án.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu các đơn vị liên quan phải tính toán cân đối nguồn lực như những công trình cấp bách, xác định danh mục và nguồn vốn cho những công trình cấp bách phải triển khai. Ông cũng cho biết cần phối hợp đồng bộ giữa các ngành để cùng chia sẻ, huy động nguồn lực. “Từ nay đến năm 2020, phải tính toán những dự án mang tính khả thi, kết nối vào mạng lưới giao thông, những công trình mang tính cấp bách thì sử dụng vốn ngân sách”.