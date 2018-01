TP.HCM: Khách thưa thớt trong ngày đầu bán vé xe Tết

(Dân Việt) Trong ngày đầu tổ chức bán vé xe Tết, lượng khách mua vé xe do bến xe Miền Đông TP.HCM bán thưa thớt, trong khi đó các hãng xe khách thương hiệu tự bán vé cũng không xảy ra cảnh chen lấn như mọi năm.

Sáng 6.1, Bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) bắt đầu tổ chức bán vé trước cho hành đi lại trong những ngày cao điểm trước Tết Mậu Tuất 2018 (từ ngày 9 đến 13.2.2018, tức ngày 24 đến 28 tháng Chạp). Cũng như mọi năm, năm nay bến xe Miền Đông bán vé trước thông qua hình thức mua vé tại quầy, bán trực tuyến qua mạng.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong buổi sáng lượng người đến bến tăng nhẹ so với ngày thường, tuy nhiên các quầy bán vé xe tết của bến rất thưa thớt. Thỉnh thoảng mới có vài người đến hỏi thông tin về vé xe tết rồi rời đi. “Hôm nay ngày nghỉ, tôi ra tìm mua vé xe chất lượng cao về Quảng Ngãi nhưng chưa được. Vé xe của bến bán có nhiều nhưng tôi chưa quyết định mua, chờ thêm mấy ngày nữa xem đã”, anh Hoàng Xuân Huy nói.

Nhiều người cho biết ngày cuối tuần họ tranh thủ ra xem thông tin doanh nghiệp bán vé để đặt mua, chủ yếu lựa chọn các hãng xe khách có thương hiệu tốt để đi nên ít để ý đến các quầy bán vé trước của bến xe bán.

Người dân hỏi thông tin tại quầy vé của bến xe bán

Trong khi đó một số hãng xe khách thương hiệu trong sáng 6.1 cũng đã tổ chức bán vé cho hành khách, nhưng lượng khách mua vé không đông. “Sáng nay gần 6 giờ tôi ra bến chờ mua vé xe Hòa Liêm về Đắk Lắk vì sợ đông người chen lấn. Nhưng ra đây mới thấy khách mua bình thường không đông như mọi năm”, chị Ngọc Mai cho hay.

Đại diện hãng xe khách trên cho biết trước đó đã tổ chức bán vé qua tổng đài nên nhiều người đã đăng ký trước và chủ động thời gian hợp lý để tới mua vé. Nhờ vậy không xảy ra tình trạng dồn ứ, xếp hàng mua vé. Nhà xe này nhận định thứ Bảy nhiều người còn đi làm, chưa sắp xếp được thời gian để đến mua vé nên khách chưa đông.

Tương tự một số quầy vé xe khách thương hiệu khác tại bến cũng khá yên ắng, lượng khách đến tìm mua vé cũng chưa đông. Lượng khách chỉ tập trung đến hỏi mua vé của một số hãng xe lớn như Phương Trang, Thuận Thảo, Chín Nghĩa, Cúc Tùng... Tuy nhiên đa số các hãng này thông báo hết vé xe giường nằm trong thời gian cao điểm từ 24 - 29 tháng Chạp (tức từ 6 đến 9.2.2018).

Quầy bán vé của hãng xe khách thương hiệu cũng không đông như mọi năm

Ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó giám đốc Bến xe Miền Đông cho hay có khoảng 40 đơn vị kinh doanh vận tải tại bến đã kê khai giá vé để tiến hành bán vé Tết. Đến ngày 5.1 có khoảng 40.000 vé Tết đã được các doanh nghiệp trong bến bán ra. Còn về tình trạng khan hiếm vé của một số hãng xe khách thương hiệu, đại diện bến xe cho biết phụ thuộc vào năng lực của từng đơn vị, bởi hầu hết các đơn vị vận tải chỉ đầu tư phương tiện phục vụ ngày thường, dẫn đến khó đáp ứng nhu cầu cùng lúc của người mua dồn vào trong dịp Tết. Tuy nhiên hiện một số hãng lớn đã lên kế hoạch thuê xe ngoài để tăng cường chạy trong dịp cao điểm Tết.

Liên quan đến các vé xe do bến bán, đại diện Bến xe Miền Đông cho hay trong ngày đầu bán lượng khách mua vé chưa nhiều, một phần nguyên nhân vì do người dân có tâm lý quen chọn đi xe khách thương hiệu. Trong bến luôn có vé do các doanh nghiệp ủy thác. Các phương tiện hiện cũng đã được nhiều doanh nghiệp tăng cường đầu tư hơn, đảm bảo an toàn, tiện nghi để phục vụ hành khách. Đặc biệt, dịp tết năm nay Bến xe Miền Đông chủ động ký hợp đồng với các nhà xe chạy hợp đồng bên ngoài, có chất lượng cao để phục vụ nhu cầu của hành khách.

Bến cũng đưa ra chương trình phục vụ khách đi tập thể, đó là đưa xe đến điểm hẹn để đón nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn và cũng tránh tình trạng tập trung đông vào bến xe.

Năm nay các doanh nghiệp công bố mức phụ thu giá cước trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 từ 20% đến 60% tùy theo tuyến đường và thời điểm khách đi xe.