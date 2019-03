Tri ân chủ thẻ BIDV với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Là một trong những Ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam với bề dày hơn 60 năm phát triển, 20 năm hoạt động trong lĩnh vực thẻ, BIDV đã trở thành thương hiệu uy tín và là sự lựa chọn tin cậy đối với khách hàng cá nhân, đặc biệt trong lĩnh vực thẻ. Hiện nay, BIDV đã cung cấp ra thị trường những sản phẩm thẻ đa dạng (từ thẻ vật lý đến thẻ phi vật lý) với những ưu đãi phong phú đáp ứng nhu cầu và sở thích của khách hàng. Năm 2018, BIDV vinh dự được nhận nhiều giải thưởng cao quý:năm thứ 3 liên tiếp nhận giải “Thẻ tín dụng tốt nhất Việt Nam” (2016 – 2018) do Tạp chí Tài chính quốc tế (International Finance Magazine - IFM) bình chọn; Giải thưởng“BIDV Pay+ - Sản phẩm Dịch vụ sáng tạo độc đáo 2018” do IDG phối hợp Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trao tặng; và Giải thưởng Ngân hàng có dịch vụ chấp nhận thẻ và quản lý dòng tiền tốt nhất Việt Nam 2019 do Tạp chí The Asian Banker bình chọn.