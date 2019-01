Trốn thuế thu phí cao tốc TP.HCM – Trung Lương: Có vai trò của bộ phận công chức, người quản lý

(Dân Việt) Nhân việc 5 lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách, ĐBQH Dương Trung Quốc, cho rằng “lợi ích nhóm” đầu tiên phải nói đến đơn vị khai thác (thu phí - PV) họ gian lận để thu về lợi nhuận nhiều hơn so với vốn đầu tư của họ, sau đó là có vai trò của một bộ phận công chức, những người quản lý.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 – bộ Công an) bắt hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương gây xôn xao dư luận.

Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước gồm: Ngô Bá Thắng - Giám đốc chi nhánh Long An, thuộc công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh; Trần Văn Miền - Phó Giám đốc chi nhánh Long An, kiêm Trạm trưởng Trạm thu phí Chợ Đệm, công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh; Tô Phước Hùng - Kế toán trưởng công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh; Nguyễn Thị Kim Huệ - Kế toán công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh; Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc công ty TNHH Kỹ thuật Xuân Phi.

Về vấn đề này, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Dương Trung Quốc khẳng định: “Lợi ích nhóm” chắc chắn là có vai trò của một bộ phận công chức, những người quản lý.

Trạm thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Vụ việc hàng loạt lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn Yên Khánh chi nhánh Long An, đơn vị quản lý đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương bị bắt vì hành vi gian lận trốn thuế gây xôn xao dư luận. Theo ông, trong việc này, liệu có “lợi ích nhóm”?

Vấn đề về các dự án giao thông BOT có lẽ người dân cũng đã biết hết rồi. Chính những phản ứng của người dân trong thời gian qua đều bắt nguồn từ việc người dân nhận ra những điểm sai sót trong BOT. Có một điều phải nói thẳng là cơ quan chứng năng phản ứng rất chậm trong việc giải quyết các vấn đề tiêu cực trong BOT và chắc chắn trong BOT có “lợi ích nhóm”.

Đối với các vấn đề tiêu cực tại các dự án BOT, “lợi ích nhóm” đầu tiên phải nói đến đơn vị khai thác (thu phí - PV) họ gian lận để thu về lợi nhuận nhiều hơn so với vốn đầu tư của họ. Tuy nhiên, Nhà nước là đơn vị quản lý nắm rõ số tiền đầu tư ấy, cụ thể là bộ GTVT quản lý, chỉ cần nghiêm túc một chút là có thể phát hiện ra điều sai, tiêu cực.

Theo ông, “lợi ích nhóm” trong BOT là có hệ thống hay chỉ một nhóm nhỏ, số tiền gian lận sẽ vào túi ai?

Chúng ta phải đặt câu hỏi, tại sao tiêu cực trong BOT lại tồn tại lâu dài? Ai cũng biết là có sự thông đồng. Đấy là một sự logic lắp ghép lại với nhau là có thể thấy, chỉ có cơ quan quản lý chưa có giải pháp thật mạnh mẽ để giải quyết triệt để các vấn đề. "Lợi ích nhóm” ở đây chắc chắn là có vai trò của một bộ phận công chức, những người quản lý.

Để ngăn chặn việc gian lận, gây thất thoát ngân sách Nhà nước, trong kỳ họp Quốc hội sắp tới, tôi sẽ kiến nghị 2 giải pháp như vậy. Qua vụ việc vừa xảy ra tại cao tốc TP.HCM – Trung Lương do công ty Yên Khánh thu phí, sử dụng phần mềm gian lận để trốn thuế, tôi kiến nghị rà soát lại toàn bộ các dự án BOT, không để việc đầu tư “mù mờ” mãi như này được.

Quan trọng nhất là phải có cơ quan độc lập giám sát, và người dân cùng giám sát. Tôi đề nghị bộ Công an vào cuộc để cùng làm việc này. Đồng thời, phải có những chế tài xử phạt thật nặng, chứ chế tài xử phạt hiện nay là quá nhẹ. Đến thời điểm này, gian lận phải coi là một tội nặng.

Cần phải giám sát hoạt động thu phí BOT như thế nào để chống thất thoát ngân sách Nhà nước?

Có 2 giải pháp tôi cho là quan trọng nhất chính là thời đại 4.0 rồi nhưng chúng ta chưa làm, nhất là chưa dám đụng đến những lợi ích ấy. Thứ nhất là thu phí tự động cần phải làm nhanh chóng, thu phí thủ công thì ai cũng nhìn thấy “lỗ hổng” thất thoát phí, người được hưởng lợi chính là chủ đầu tư. Người dân có thể nghĩ mỗi lần họ đi qua chỉ mất món tiền nhỏ, thế nhưng tích lại thì nó lại thành món tiền cực lớn đi vào túi của những người gian lận phí. Chẳng có lý do gì mà không thực hiện, còn lý do không có vốn là lý do hết sức ngớ ngẩn.

Thứ hai là sự giám sát của người dân, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tại sao các trạm thu phí BOT không gắn luôn bảng điện tử thông báo các thông số đầu tư dự án, quy định thu hồi trong bao lâu. Bảng điện tử, thể hiện phép tính đếm lùi, mỗi lần các phương tiện đi qua thu phí được bao nhiêu thì trừ trực tiếp trên bảng điện tử, người dân đủ tỉnh táo để biết dự án thu hồi được bao nhiêu và còn bao nhiêu tiền chưa thu hồi được. Người dân đủ tinh tế để biết có gian lận hay không, khi số lượng xe nhiều mà tiền thu được chậm.

Xin cám ơn ông!