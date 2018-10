TTCK sụt giảm, SSI của ông Nguyễn Duy Hưng vẫn thắng lớn

(Dân Việt) Thị trường chứng khoán trong quý 3.2018 được đánh giá là rất khó khăn nhưng SSI tiếp tục dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ với 15,79% tại HoSE và 11,7% tại HNX; lợi nhuận trước thuế đạt gần 542 tỷ đồng.

SSI vẫn dẫn đầu thị phần môi giới chứng khoán tại Việt Nam.

Công ty CP Chứng khoán SSI (HoSE: SSI) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý 3.2018 với doanh thu đạt 959 tỷ đồng, tăng 53%; lợi nhuận trước thuế đạt 541,6 tỷ đồng, tăng 227% so với cùng kỳ (quý 3.2017). Lũy kế 9 tháng đầu năm, SSI ghi nhận doanh thu đạt 3.064,2 tỷ đồng, tăng 55% và lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 1.413 tỷ đồng, tăng 57,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Dự kiến, lợi nhuận hợp nhất trước thuế cho 9 tháng đầu năm của SSI đạt khoảng 1.350 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Theo đánh giá của SSI, quý 3.2018 là một quý đầy khó khăn với thị trường chứng khoán Việt Nam khi thanh khoản toàn thị trường giảm 19% so với quý 2.2018. Nguyên nhân là vì thị trường có sự điều chỉnh dài với các yếu tố tác động trên thị trường thế giới như chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, biến động tỷ giá gây ảnh hưởng mạnh tới tâm lý nhà đầu tư. Đặc biệt, sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài cũng giảm sút so với quý 2.2018 khi giảm tỷ lệ 21,5% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường xuống chỉ còn 16,5% trong quý 3...

Dù vậy, kết thúc quý 3.2018, SSI vẫn tiếp tục đứng đầu thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ với 15,79% thị phần tại HoSE và 11,7% thị phần tại HNX. Nhờ đó, doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán tăng trưởng 32% so với cùng kỳ (quý 3.2017), đạt 222,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nếu so với quý 2.2018, thị phần tại HoSE của SSI cũng giảm mạnh (thị phần môi giới tại sàn HoSE trong quý 2.2018 là 23,08% và HNX là 11,18%).

Một số chỉ tiêu khác trong kinh doanh của SSI cũng tăng mạnh trong quý 3.2018, chẳng hạn: Doanh thu từ hoạt động đầu tư đạt 276,4 tỷ đồng, chiếm 28,8% tổng doanh thu và tăng trưởng 43% so với quý 3.2017; Doanh thu từ Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư đạt 83,6 tỷ trong quý III, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước; Khối Nguồn vốn & Kinh doanh Tài chính có một quý tăng trưởng, doanh thu đạt 203,8 tỷ đồng, tăng 67,8% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 21% tổng doanh thu.

Tại thời điểm 30.9.2018, tổng tài sản của SSI đạt 22.992 tỷ đồng, tăng 26% so với mức đầu năm.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã công bố danh sách 10 Công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ lớn nhất quý 3.2018. Trong đó, các vị trí dẫn đầu thị phần môi giới quý 3.2018 không có sự thay đổi nào so với quý trước đó.

Cụ thể, SSI tiếp tục giữ vững ngôi vị số 1 với thị phần 15,79%, xếp tiếp theo lần lượt là HSC (11,51%), VCSC (8,88%), VND (7,71%), MBS (5,93%), SHS (4,47%) BVSC (3,47%), FPTS (3,25%), ACBS (3,21%) và BSC (3,09%).