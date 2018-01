U23 Việt Nam được tỷ phú Vietlott tặng 100 triệu đồng

(Dân Việt) Không quên trách nhiệm của bản thân với cộng đồng, ông XĐ - chủ nhân của giải Jackpot hơn 75 tỷ đồng đã trích tặng 500 triệu đồng từ số tiền trúng thưởng để gửi tới các chương trình từ thiện. Trong đó, 100 triệu đồng được giành tặng đội tuyển U23 Việt Nam.

Ông XĐ nhận giải Jackpot trị giá hơn 75 tỷ đồng

Theo thông tin từ Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), ngày 31.1.2018, tại TP.Hồ Chí Minh, Vietlott đã tổ chức Lễ trao giải Jackpot sản phẩm Mega 6/45 kỳ QSMT 238 cho ông XĐ đến từ Đồng Nai.

Trước đó, ông XĐ đã mang vé số có bộ số trùng với kết quả Jackpot sản phẩm Mega 6/45 kỳ quay số 238 đến chi nhánh Vietlott yêu cầu được trả thưởng. Sau khi kiểm tra trên hệ thống kỹ thuật và hồ sơ kèm theo, Vietlott xác định chiếc vé hợp lệ với tổng giá trị trúng thưởng 75.033.798.000 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật). Vé của ông XĐ được phát hành tại điểm bán hàng xổ số tự chọn Vietlott: số 100 KP 3B Trần Quốc Toản, Phường Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai.

Theo quy định, ông XĐ có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân số tiền 7.502.379.800 (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng. Sau khi nộp thuế, ông Đ thực lĩnh 67.531.418.200 đồng qua hình thức chuyển khoản một lần.

Biết đến Vietlott từ Điểm bán hàng, sản phẩm mà ông XĐ thường chọn mua là Mega 6/45. Ông XĐ cho biết mình thường tô ngẫu nhiên vào bảng chọn số, “thích số nào thì tô số đó, tô hết cả 6 bảng chọn”.

Khi biết mình trúng thưởng, đặc biệt lại là giải Jackpot với giá trị lớn, ông vỡ òa trong niềm vui. Trước đó, Điểm bán hàng phát hành chiếc vé may mắn của ông XĐ cũng từng 3 lần phát hành vé trúng Jackpot, do đó, ông rất tin tưởng vận may sớm muộn cũng sẽ đến với mình. “Tết này chắc là tết to nhất của gia đình tôi” - ông XĐ xúc động nói.

Cũng trong buổi lễ trao giải Jackpot, sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, ông XĐ đã trích ra 500 triệu đồng dành tặng các hoạt động từ thiện tại TP.HCM và tỉnh Thái Bình, cùng 100 triệu đồng tặng đội tuyển U23 Việt Nam.