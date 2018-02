Vàng 'loạn' giá ngày Thần Tài: Dân bất chấp giá tăng cao vẫn mua vào

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra vàng miếng được các đơn vị kinh doanh nới rộng, tức nếu mua vàng vào sau đó bán ra ngay, khách lập tức lỗ 500.000-700.000 đồng.

Bất chấp giá vàng tăng cao và chênh lệch mua - bán nới rộng, chỉ vì quan niệm cầu may, người dân vẫn chen lấn ở các cửa hàng ở Hà Nội để mua được vàng. Ảnh: Việt Hùng.

Sáng 25/2 (mùng 10 tháng Giêng - ngày Vía Thần Tài), hàng trăm người đã chờ sẵn trước cửa các hiệu vàng lớn trên “phố vàng” Trần Nhân Tông (Hà Nội) để chờ mua vàng cầu may.

Theo quan sát, so với cùng kỳ những năm trước, lượng khách tìm tới mua vàng tại phố vàng Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội) trong sáng hôm nay không đông như những năm trước. Tuy nhiên, những đơn vị kinh doanh tại đây cho biết lượng vàng bán ra trong những phút đầu tăng so với năm trước.

Tại TP.HCM, theo ghi nhận của Zing.vn sáng 25/2 không có tình trạng xếp hàng, chen lấn để được mua vàng. Một số khách hàng đã đặt trước nên sáng ngày Vía Thần Tài chỉ việc đến cửa hàng lấy vàng đã mua.

Trong sáng 25/2, hầu hết doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh đều tăng giá bán vàng.

Cụ thể, vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở mức 36,75-37,05 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tương đương giảm 80.000 đồng/lượng ở chiều mua vào nhưng lại tăng 70.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Trong khi đó giá vàng nữ trang như vàng nhẫn SJC được niêm yết ở mức 36,8 - 37,2 triệu đồng/lượng, tăng 350.000 đồng/lượng chiều mua vào và 50.000 đồng/lượng chiều bán ra. Giá vàng nữ trang 9999 cũng được đơn vị này niêm yết ở mức tương đương 36,5 – 37,2 triệu đồng/lượng.

Cùng giờ, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 36,8 - 37,15 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Vàng nhẫn giảm 50.000 đồng/lượng ở chiều mua nhưng tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều bán so với ngày hôm qua.

Còn tại DOJI, giá bán vàng tăng mạnh 220.000 đồng/lượng trong khi chiều mua giảm 60.000 đồng. DOJI niêm yết giá bán tại Hà Nội, TP.HCM ở 36,8 - 37,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng SJC biến động ngay trong những phút đầu tiên của buổi sáng. Có lúc giá bán ra lên tới 37,7 triệu đồng/lượng, tương đương tăng tới 740.000 đồng/lượng.

Hiện tại, đơn vị này niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 36,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào, giảm 100.000 đồng so với ngày hôm qua nhưng chiều bán ra lại tăng tới 640.000 đồng/lượng, hiện ở mức 37,6 triệu đồng/lượng.

Vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 36,8 - 37,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng tương ứng 400.000-500.000 đồng/lượng so với giá ngày hôm qua.

Không chỉ tăng giá bán ra với các mức tăng không đồng nhất, nhiều doanh nghiệp kinh doanh đang để chênh lệch chiều mua - bán rất cao.

Tại Bảo Tín Minh Châu, chênh lệch giữa giá bán ra và mua vào lên đến 800.000 đồng, nới rất rộng so với các ngày trước. Tương tự, tại DOJI, chênh lệch này cũng được duy trì ở mức 800.000 đồng.

Chênh lệch mua - bán thấp nhất hiện này là tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC. Đơn vị này công bố giá mua vào ở 36,75 triệu đồng, giá bán ra 37,05 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán đã thấp hơn ngày 24/2, ở 300.000 đồng/lượng.

Thực tế, ngay từ ngày 24/2, chênh lệch giá vàng ở hai chiều mua - bán đã được nới rộng.

Chiều mua vào được nhiều đơn vị như SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu niêm yết tại 36,6-36,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, chiều bán ra phổ biến 37,25-37,3 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra cao cả 500.000 đồng đến 650.000 đồng mỗi lượng - mức tương đối cao so với những ngày gần đây.

Những năm gần đây, trong ngày Vía Thần Tài, giá vàng luôn có xu hướng tăng cao so với các ngày bình thường và có xu hướng biến động ngay trong ngày người dân đổ xô đi mua vàng cầu may.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra trong dịp này cũng thường xuyên được nới rộng. Tức là, giả định khách hàng mua vàng vào sau đó bán ra ngay sẽ lỗ lên đến vài trăm nghìn đồng, thậm chí cả triệu đồng một lượng.

Bất chấp giá tăng, người dân vẫn mua vàng vì quan niệm cầu may.

Bà Nguyễn Thị Minh (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết bà cùng con gái xếp hàng từ sáng sớm tại cửa hàng ở phố Trần Nhân Tông để chờ đến lượt mua vàng nhưng chưa tới lượt. Dù biết giá vàng trong ngày hôm nay sẽ tăng so với ngày thường nhưng bà Minh vẫn chấp nhận mua để mong nhận được may mắn như quan niệm dân gian.

“Tôi cũng không mua nhiều chỉ mua vài chỉ nên bỏ thêm 100.000-200.000 đồng mà mua được may mắn thì cũng không phải suy nghĩ”, bà Minh nói.

Nhiều người cũng chia sẻ đã biết trước giá vàng trong những ngày này sẽ tăng do nhu cầu tăng mạnh. Tuy nhiên do nhu cầu mua số lượng nhỏ để lấy may nên hầu hết mọi người đều chấp nhận với mức giá mà các đơn vị kinh doanh vàng đưa ra.