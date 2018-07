Về tay người Thái, Sabeco dự kiến lợi nhuận sụt giảm khoảng 20%

(Dân Việt) Doanh thu của Sabeco năm 2018 dự kiến tăng 2,4% nhưng lợi nhuận sau thuế sẽ giảm gần 20% so với năm 2017. Nguyên nhân khiến lợi nhuận năm 2018 của Sabeco có thể sụt giảm so với năm 2017 là do thuế giá trị gia tăng và chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao.

Đại hội cổ đông thường niên Sabeco sáng 21.7 (Ảnh: Quốc Hải) Sáng 21.7, Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, HoSE: SAB) đã tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 với sự tham dự của 91 cổ đông chiếm đại diện cho 618 triệu cổ phần tương đương 96,5 % cổ phần của công ty. Đây cũng là đại hội đồng cổ đông thường niên đầu tiên của Sabeco sau khi bán cổ phần chi phối cho đại gia Thái Lan. Lợi nhuận sụt giảm do thuế tiêu thụ đặc biệt tăng lên 60%? Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Thành Nam - Tổng Giám đốc Sabeco cho biết, năm 2017, công ty sản xuất được 1.791 triệu lít bia thu về 35.218 tỷ đồng (+11,2%) và 4.949 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (+9,6%). Tuy nhiên, năm 2018 này, công ty đặt kế hoạch sản xuất 1.803 triệu lít bia, doanh thu đạt 36.092 tỷ đồng và 4.007 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, doanh thu của công ty dự kiến tăng 2,4% nhưng lợi nhuận sau thuế giảm gần 20% so với năm 2017. Giải thích về nguyên nhân khiến lợi nhuận của Sabeco có thể sụt giảm, ông Koh Poh Tiong, Chủ tịch HĐQT Sabeco cho biết, trong năm 2018, Sabeco sẽ phải tăng chi phí quảng bá thương hiệu để cạnh tranh với những thương hiệu khác trên thị trường. Ngoài ra, việc nguyên vật liệu bị mất mùa trên toàn thế giới cùng với việc thuế tiêu thụ đặc biệt tăng lên 60% cũng ảnh hưởng tới lợi nhuận của công ty. Dù vậy, Sabeco vẫn tin tưởng tiềm năng phát triển trong dài hạn do Việt Nam hiện đã vào danh sách 10 nước sản xuất bia hàng đầu thế giới và vẫn chiếm vị trí số 1 về tiêu thụ bia trong khu vực ASEAN và đứng thứ 3 châu Á với mức tiêu thụ bình quân đầu người 43 lít/năm. Lãnh đạo Sabeco thăm hỏi cổ đông lớn tuổi tham dự đại hội. “Vấn đề lớn dẫn đến việc lợi nhuận trong năm 2018 của Sabeco có thể sụt giảm so với năm trước đó là thuế giá trị gia tăng và chi phí nguyên liệu đầu vào. Tuy nhiên, với sự hợp tác với ThaiBev, một công ty lớn về lĩnh vực đồ uống, Sabeco sẽ có cơ hội tiếp cận nguồn nguyên liệu lớn hơn với giá thành rẻ hơn. Đặc biệt, ThaiBev cũng là công ty có kinh nghiệm về truyền thông và Logistic nên Sabeco có thể cải thiện công tác truyền thông, phát triển hình ảnh để vươn xa hơn nữa trên trường quốc tế”, ông Koh Poh Tiong, Chủ tịch HĐQT Sabeco, khẳng định . Cũng tại đại hội, HĐQT cũng trình danh sách 7 ứng viên làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tuy nhiên danh sách này không có tên ông Nguyễn Thành Nam, Tổng Giám đốc đương nhiệm Sabeco và ông Bùi Ngọc Hạnh, người đại diện phần vốn của Bộ Công Thương. Cụ thể, danh sách thành viên HĐQT mới của công ty bao gồm: Ông Koh Poh Tiong, Chủ tịch HĐQT Sabeco; Ông Nguyễn Tiến Dũng, Kế toán trưởng Sabeco; Ông Michael Chye Hin Fah, Thành viên HĐQT Sabeco; Bà Trần Kim Nga, Thành viên HĐQT Sabeco; Ông Lương Thanh Hải, Thành viên HĐQT Sabeco; Ông Nguyễn Tiến Vỵ, Thành viên độc lập HĐQT Sabeco và Ông Pramoah Phornprapha, Thành viên độc lập HĐQT Sabeco. Trong danh sách này, 2 người được Bộ Công thương ủy quyền cho đại diện phần vốn là ông Nguyễn Tiến Dũng và ông Lương Thanh Hải. Phần vốn vay của ThaiBev không chuyển sang Sebeco Tại đại hội, nhiều cổ đông quan tâm đến phần vốn vay của ThaiBev có chuyển sang Sabeco không? Trả lời vấn đề này, ông Koh Poh Tiong, Chủ tịch HĐQT Sabeco, cho biết, về phần khoản vay của ThaiBev thì phần nợ của ThaiBev không chuyển sang bảng cân đối kế toán của Sabeco. Những khoản vay của cổ đông vẫn sẽ là khoản vay cổ đông, không thể chuyển khoản vay này vào Sabeco. Hội đồng Quản trị mới của Sabeco ra mắt cổ đông “Cổ đông cứ yên tâm, những thông tin trên thị trường về việc ThaiBev chuyển phần vốn vay sang bảng cân đối kế toán của Sabeco là không có cơ sở. Việc giá cổ phiếu giảm sâu so với thời điểm chúng tôi mua cổ phần Sabeco hoàn toàn phụ thuộc vào cung cầu thị trường chứ không phải do những tin đồn trên”, ông Koh Poh Tiong cho biết. Cũng theo ông Koh Poh Tiong, giá mua cổ phiếu Sabeco của chúng tôi là hơn 320 ngàn đồng, cao hơn bây giờ rất nhiều. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng gì đến quyết định đầu tư ban đầu của ThaiBev bởi chúng tôi không nhìn về ngắn hạn mà có kỳ vọng trong dài hạn cũng như triển vọng trong tương lai của công ty. Chúng tôi tin, với những kết quả đạt được ở tương lai, giá cổ phiếu SAB sẽ tăng trở lại. Được biết, theo chia sẻ của lãnh đạo Sabeco, hiện thị phần của hãng bia này đang dẫn đầu ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, ở khu vực thành thị thì còn gặp khá nhiều khó khăn khi phải cạnh tranh với nhiều thương hiệu mạnh của nước ngoài. Trong năm nay, công ty sẽ phát triển hệ thống phân phối đặc biệt tại TP.HCM để có thể tiếp tục dẫn đầu tại khu vực thành thị.

