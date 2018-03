Vé trúng jackpot 64 tỉ của Vietlott "nổ" ở đâu?

(Dân Việt) Đã có người mua vé số Vietlott và may mắn ôm trọn jackpot gần 64 tỉ đồng.

Kết quả kỳ quay 255 của Mega 6/45 đã tìm ra chủ nhân của jackpot gần 64 tỉ đồng. Ngày 10/3, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam - Vietlott đã công bố các thông tin liên quan tới tấm vé trúng jackpot trị giá gần 64 tỉ đồng tại kỳ quay 255 của sản phẩm xổ số tự chọn số Mega 6/45 (mở thưởng tối 9/3). Theo đó, chỉ có duy nhất một tấm vé trúng jackpot nói trên. Vé được phát hành tại một điểm bán hàng trên đường Nguyễn Biểu, P.2, Q.5, TP.HCM (thuộc đại lý Hùng Vinh). Tuy nhiên, thông tin từ Vietlott không nói rõ trên vé có bao nhiêu bộ số, đã được khách hàng mua theo hình thức nào và vào thời điểm nào. Rất có thể những thông tin này sẽ được công bố sau khi chủ nhân của tấm vé may mắn liên hệ với Vietlott để làm thủ tục lĩnh thưởng. Giải jackpot 1 và jackpot 2 của Power 6/55 chưa “nổ” dù giá trị đã tăng lên rất cao. Khi nhận giải, chủ nhân giải thưởng sẽ có nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân gần 6,4 tỉ đồng. Sau đó, người trúng thưởng có quyền lựa chọn hình thức nhận số tiền hơn 57 tỉ đồng còn lại qua hình thức chuyển khoản một lần hoặc bằng tiền mặt. Thông thường, với số tiền lớn như vậy, các khách hàng đều lựa chọn hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Theo Vietlott, hiện nay, TP.HCM là thị trường lớn nhất của họ, chiếm đến 50% tổng doanh thu. Điều đó lý giải tại sao số lượng vé trúng jackpot tại thị trường này cao hơn nhiều so với các thị trường khác. Trong khi jackpot gần 64 tỉ đồng của Mega 6/45 vừa “nổ”, thì sản phẩm Power 6/55 lại đang có jackpot 1 và jackpot 2 trị giá “khủng” chưa chịu “nổ”. Hiện, jackpot 1 của Power 6/55 đang ở mức hơn 350 tỉ đồng (phần vượt 300 tỉ đồng gọi là giá trị thặng dư), còn jackpot 2 đang ở mức gần 60 tỉ đồng (đã tạm cộng thêm giá trị thặng dư của jackpot 1). Theo quy định, giá trị thặng dư sẽ chỉ được cộng cho người trúng jackpot 1 hoặc jackpot 2. Trong khi jackpot 2 đã nhiều lần “nổ” mang về số tiền lên tới hàng chục tỉ đồng cho chủ nhân thì jackpot 1 chưa một lần có chủ. Và ngay trong tối 10/3, Vietlott sẽ tiếp tục mở thưởng kỳ quay 095 - Power 6/55 để đi tìm chủ nhân của jackpot 1 và jackpot 2 nói trên.

