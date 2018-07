Vì sao lợi nhuận của LienVietPostBank sụt giảm?

(Dân Việt) So với cùng kỳ, lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2018 của LienVietPostBank sụt giảm, chỉ đạt 666,3 tỷ đồng. Ngoài lý do lỗ đầu tư chứng khoán và thu nhập từ lãi thuần sụt giảm, nguyên nhân chính là vì LienVietPostBank đã tuyển dụng thêm 1.000 nhân sự trong tháng cuối năm 2017 và mở mới 130 điểm giao dịch.

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt (LienVietPostBank – Mã CK: LPV)) vừa công bố báo cáo tài chính quý II. 2018 với lợi nhuận 6 tháng đạt 666,3 tỷ đồng, thấp hơn kế hoạch đặt ra và giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo tài chính cho thấy, tổng tài sản trong 6 tháng đầu năm của LienVietPostBank đạt gần 176.000 tỷ đồng, tăng 13.000 tỷ so với năm 2017; Huy động và cho vay đều tăng trưởng khá tốt theo định hướng bán lẻ, cơ cấu số dư đang chuyển dịch với tỷ trọng bán lẻ tăng, tỷ lệ tăng trưởng huy động và cho vay tăng lần lượt là 17% và 13% so với cùng kỳ năm ngoái; Tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 0,98% từ mức 1,07% tại thời điểm đầu năm.

6 tháng đầu năm ghi nhận sự tăng thêm 1.000 nhân sự và mở mới 130 điểm giao dịch của LienVietPostBank đã ảnh hưởng tới lợi nhuận của ngân hàng (Ảnh: LPB)

Điểm sáng trong kết quả kinh doanh quý II.2018 của LienVietPostBank là lợi nhuận từ mảng dịch vụ tăng mạnh, tăng gần 195% so với năm trước. Các tỷ lệ an toàn đều đảm bảo theo quy định của NHNN và có sự thay đổi tích cực so với năm 2017 nhằm đảm bảo các quy định khắt khe hơn của NHNN.

Tuy nhiên, kết quả lợi nhuận 6 tháng đầu năm đạt 666,3 tỷ đồng, thấp hơn kế hoạch đặt ra do những nguyên nhân sau: Ngân hàng đang dịch chuyển cơ cấu nguồn vốn tăng tỷ lệ huy động bán lẻ, huy động từ cư dân nhằm ổn định và tăng tính bền vững của nguồn vốn. Đổi lại chi phí giá vốn đầu vào cao hơn.

6 tháng đầu năm ghi nhận mạng lưới giao dịch của LienVietPostBank phát triển mạnh mẽ trong năm 2018 khiến chi phí hoạt động tăng cao hơn. 6 tháng đầu năm 2018 LienVietPostBank đã đưa vào hoạt động gần 130 Chi nhánh/Phòng Giao dịch, nâng tổng số điểm giao dịch đến thời điểm hiện tại của Ngân hàng lên 357 điểm. Theo kế hoạch, 6 tháng cuối năm 2018, LienVietPostBank sẽ tiếp tục mở thêm 90 điểm giao dịch mới trên khắp cả nước.

Một nguyên nhân ảnh hưởng tới lợi nhuận, đó là chi phí nhân sự tăng lên so với cùng kỳ năm ngoái do từ cuối năm 2017 đến nay LienVietPostBank tuyển dụng thêm hơn 1.000 nhân sự mới.

6 tháng đầu năm cũng ghi nhận khoản lỗ 58 tỷ đồng từ mua bán chứng khoán đầu tư của LienVietPostBank. Cùng với đó, việc trích lập dự phòng cổ phiếu chứng khoán đầu tư do ảnh hưởng từ biến động chung của thị trường chứng khoán đã ảnh hưởng tới lợi nhuận của ngân hàng.

Dù cho vay khách hàng đến cuối quý II đạt hơn 113.250 tỷ đồng, tăng gần 14% so với đầu năm, nhưng thu nhập lãi thuần của LienVietPostBank vẫn sụt giảm so với cùng kỳ, đạt 2.321 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái.