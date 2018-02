VinaCapital “rót” 32,5 triệu USD vào Công ty Ba Huân

(Dân Việt) Vietnam Opportunity Fund (VOF) - Quỹ đầu tư lớn nhất của VinaCapital, vừa quyết định chi 32,5 triệu USD vào Công ty Cổ phần Ba Huân - một trong những doanh nghiệp cung cấp trứng và thịt gia cầm hàng đầu Việt Nam.

Ba Huân dự kiến sẽ đạt doanh thu hơn 90 triệu USD trong năm 2018

Với khoản đầu tư này, VOF trở thành nhà đầu tư chiến lược tại Ba Huân và có thể xem xét tăng thêm vốn đầu tư trong 12 tháng sắp tới nếu Ba Huân đạt mục tiêu kinh doanh theo thỏa thuận giữa đôi bên.

Ông Andy Ho, Giám đốc điều hành Tập đoàn VinaCapital, cho biết, một trong các chiến lược mà VinaCapital rất chú trọng là tham gia đầu tư lâu dài vào các doanh nghiệp thực phẩm an toàn, ứng dụng công nghệ cao để phục vụ cho tiêu dùng nội địa. Ba Huân là doanh nghiệp đang dẫn đầu lĩnh vực này và đã xây dựng uy tín trong cung cấp thực phẩm an toàn, chất lượng trong bối cảnh an toàn thực phẩm là mối lo chung của người dân cả nước và chi tiêu dành cho sản phẩm có lợi cho sức khỏe ngày càng lớn.

“Ba Huân đã và đang nắm bắt tốt các xu hướng này. Từ ngày đầu thành lập, công ty đã chú trọng cải tiến công nghệ, ban điều hành đặt ra tầm nhìn rõ ràng để mở rộng quy mô và thị phần đang tăng trưởng nhanh chóng. Chúng tôi tin tưởng vào sự hợp tác giữa đôi bên để đưa các kinh nghiệm, kiến thức quản trị mới giúp doanh nghiệp nâng chất lượng quảntrị và vững bước tiến vào giai đoạn tăng trưởng kế tiếp”, ông Andy Ho đánh giá .

Hiện tại, Ba Huân đang chiếm hơn 30% thị phần trứng gia cầm đã qua xử lý tiệt trùng trên cả nước, với hơn 1,7 triệu trứng gia cầm các loại được đưa ra thị trường mỗi ngày. Bên cạnh đó, hằng ngày công ty còn cung cấp cho thị trường hơn 25 tấn thịt chế biến từ hơn 15.000 con gà, với mạng lưới phân phối gồm 2.000 đại lý và điểm bán lẻ trên khắp cả nước.

Ngoài ra, Ba Huân cũng đang phát triển một trang trại nuôi hơn 1,5 triệu con gà lấy trứng, một trang trại nuôi gà lấy thịt có quy mô hơn 400.000 con, đảm bảo theo tiêu chuẩn VietGap và HACCP. Công ty cũng có 2 nhà máy xử lý trứng gia cầm công nghệ cao tại TP.HCM và Hà Nội, sử dụng công nghệ MOBA (Hà Lan) theo quy trình tự động 100%.

Ước tính, công ty sẽ đạt doanh thu hơn 90 triệu USD trong năm 2018.

Được biết, VinaCapital là tập đoàn quản lý đầu tư và phát triển bất động sản hàng đầu có trụ sở chính tại Việt Nam với các danh mục đầu tư đa dạng có tổng giá trị tài sản quản lý hơn 1,8 tỷ USD (tính đến 31/01/2018).

Hiện, VinaCapital Vietnam Opportunity Fund (VOF) do tập đoàn VinaCapital quản lý là quỹ đầu tư được đăng ký tại Việt Nam, được quản lý bởi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, thành viên của Tổ chức các Ủy ban chứng khoán Quốc tế. Tính đến 31.1.2018, VOF có giá trị tài sản quản lý gần 1,2 tỷ USD.