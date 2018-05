VnIndex tăng 6 điểm, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo kiếm 823 tỷ

(Dân Việt) Trong khi tài sản chứng khoán của tỷ phú Phạm Nhật Vượng không thay đổi, vẫn ở mức 95.563,93 tỷ đồng thì tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo lại có thêm 823,23 tỷ đồng nhờ sự tăng trưởng của hai cổ phiếu VJC và HDB.

Sau phiên tăng mạnh trước đó, TTCK Việt Nam bước vào phiên giao dịch ngày 15.5 trong sự hứng khởi. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cũng như các bluechips tiếp tục là động lực chính giúp thị trường tăng điểm, từ đó lan tỏa ra các nhóm cổ phiếu khác, giúp VnIndex kết phiên sáng tiếp cận mốc 1.080 điểm, cũng là mức cao nhất phiên sáng.

Ngay khi bước vào phiên giao dịch chiều, VnIndex tiếp tục tăng hướng lên mức 1085 điểm, tương ứng tăng khoảng 18 điểm. Tại vùng giá này, áp lực bán đã tăng mạnh khiến VnIndex chỉ tăng 6,52 điểm (+0,61%) lên 1.073,5 điểm. Thanh khoản toàn sàn vẫn ở mức thấp với khối lượng giao dịch đạt 214,1 triệu cổ phiếu tương ứng giá trị 5.617 tỷ đồng.

Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 33 triệu đơn vị, giá trị trên 941 tỷ đồng. Đáng chú ý là thỏa thuận của 4,55 triệu cổ phiếu NVL, giá trị 248,5 tỷ đồng và 17,96 triệu cổ phiếu POM, giá trị 276,6 tỷ đồng.

Áp lực tại vùng giá cao khiến cặp đôi cổ phiếu VIC và VRE sau phiên thăng hoa trước đó không còn giữ được sự tích cực trong phiên này

Trong phiên giao dịch ngày 15.5, TTCK Việt Nam chứng kiến cổ phiếu VNM bị khối ngoại bán ròng gần 500.000 cổ phiếu, giảm 2.000 đồng/cổ phiếu so với hôm trước. Đây là mã gây ảnh hưởng tiêu cực nhất tới chỉ số.

Bên cạnh đó, danh sách mã giảm còn có những mã như HPG, MSN, VCS, FPT... Ngoài những mã giảm giá gây áp lực lên chỉ số thì nhóm ngân hàng, dầu khí không giữ được mức tăng giá mạnh cũng là nguyên do khiến thị trường chỉ tăng điểm nhẹ.

Áp lực tại vùng giá cao khiến cặp đôi cổ phiếu VIC và VRE sau phiên thăng hoa trước đó không còn giữ được sự tích cực trong phiên này. VIC từng có những phút giảm sản khi thị trường chuẩn bị bước vào phiên ATC trước khi dần trở về giá tham chiếu 132.000 đồng/cổ phiếu, còn cổ phiếu VRE giảm 1,9% về 47.900 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, các cổ phiếu VJC, SAB, BHN... cũng tăng trưởng tốt giúp thị trường giữ vững sắc xanh.

Về sự thay đổi tài sản của các tỷ phú USD Việt Nam. Trong khi tài sản chứng khoán của tỷ phú Phạm Nhật Vượng không thay đổi, vẫn ở mức 95.563,93 tỷ đồng thì tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo lại có thêm 823,23 tỷ đồng nhờ sự tăng trưởng của hai cổ phiếu VJC và HDB.

Sau phiên giao dịch ngày 15.5, tài sản chứng khoán của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó chủ tịch HĐQT kiêmTổng giám đốc Vietjet Air, Phó Chủ tịch HĐQT HDBank đã tăng 823,23 tỷ đồng (2,43%) lên 34.667,15 tỷ đồng.

Bất chấp đà giảm của ART và sự chững lại của FLC, việc giá trị giao dịch của ROS tăng 900 đồng/cổ phiếu (1.1%) trong phiên giao dịch ngày 15.5 cũng đủ để giúp tài sản chứng khoán của Chủ tịch HĐQT FLC Trịnh Văn Quyết tăng 286,14 tỷ đồng (1,04%) lên 27.748,92 tỷ đồng.

Trong khi đó, tài sản của tỷ phú Trần Đình Long đã giảm khoảng 152,62 tỷ đồng (0,72%) xuống 21.138,27 tỷ đồng sau phiên giao dịch ngày 15.5 do cổ phiếu HPG của công ty CP Tập đoàn Hòa Phát giảm 400 đồng/cổ phiếu xuống 55.400 đồng/cổ phiếu.

Dính lùm xùm bán rẻ 5.000m2 đất vàng, đại gia Trần Kim Thành vẫn thu về 180 triệu đồng

Sau khi bán thương hiệu bánh kẹo Kinh đô, lợi nhuận của KIDO của đại gia Trần Kim Thành liên tục sụt giảm. Bên cạnh đó, lĩnh vực bất động sản lại chẳng mấy suôn sẻ, nhất là mới đây bị Thanh tra Chính phủ phanh phui vụ mua đất công giá rẻ tại dự án Lavenue Crown.

Cụ thể, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra trách nhiệm cua UBND TP.HCM và trực tiếp là ông Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM về việc bán rẻ 5.000m2 đất vàng của siêu dự án Lavenue Crown cho Công ty TNHH Đầu tư Kido do đại gia Trần Kim Thành làm tổng giám đốc.

Dính lùm xùm bán rẻ 5.000m2 đất vàng, đại gia Trần Kim Thành vẫn thu về 180 triệu đồng sau phiên giao dịch ngày 15.5

Điều này đã khiến cổ phiếu KDC của Kido giảm 50 đồng/cổ phiếu (0.1%) về 35.950 đồng/cổ phiếu. Tuy vậy, tài sản chứng khoán của đại gia Trần Kim Thành vẫn tăng khoảng 180 triệu đồng, lên 22,26 tỷ đồng nhờ các cổ phiếu khác như KDF, SVC, TAC, TLG.

Về kết quả kinh doanh, Công ty Tập đoàn Kido (KDC) đã ghi nhận lỗ ngay trong quý I.2018 dù trong kế hoạch cả năm 2018, Kido kỳ vọng đạt lợi nhuận trước thuế tới 800 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với năm 2017.

Đây cũng là quý thứ 2 liên tiếp Kido chìm trong thua lỗ do quý IV.2017 công ty này từng ghi nhận khoản lỗ 34 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu thuần quý I.2018 của Kido ở mức 1,666 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ 2017. Giá vốn ngốn 1,403 tỷ đồng nên lãi gộp về mức gần 263 tỷ đồng, tăng 7% so cùng kỳ. Tuy nhiên, tỷ suất lãi gộp biên lại giảm từ mức 19.5% của cùng kỳ xuống còn 15.7%.

Hoạt động tài chính kỳ này ghi nhận gần 42 tỷ đồng doanh thu, có mức tăng khá so cùng kỳ tuy nhiên chi phí tài chính, đặc biệt là chi phí lãi vay (39.5 tỷ đồng) cũng ghi nhận mức tăng không kém với gần 41 tỷ đồng.

Thêm vào đó, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp kỳ này tăng lần lượt 22% và 43% với 195.7 tỷ đồng và 115.6 tỷ đồng. Vì thế, dù ghi nhận lợi nhuận từ liên doanh liên kết và lãi khác là 67.5 tỷ đồng và 1.12 tỷ đồng nhưng Kido vẫn lỗ ròng 11.7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi gần 19 tỷ đồng.

Theo giải trình của Kido, trong báo cáo hợp nhất, doanh thu thuần tăng 33% do hợp nhất doanh thu từ Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (VOC). Còn lợi nhuận trước thuế giảm 49% chủ yếu do phát sinh chi phí phân bổ lợi thế thương mại khi hợp nhất VOC. Ngược lại, doanh thu quý 1 của công ty mẹ giảm tới 76% do cùng kỳ có phát sinh doanh thu từ sản phẩm dầu ăn và mì gói. Trong khi đó kỳ này công ty mẹ đang trong giai đoạn tìm kiếm và thương thảo với các đối tác để mở rộng ngành hàng mới.

Tại thời điểm 30.3.2018, vay nợ ngắn và dài hạn của Kido không thuyên giảm là bao so với đầu kỳ, lần lượt ở mức 1,088 tỷ đồng và 870 tỷ đồng.