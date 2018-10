Vợ phó Chủ tịch Nghệ An Lê Ngọc Hoa bất ngờ “bỏ” ghế sếp lớn Cienco 4

(Dân Việt) Vợ phó Chủ tịch Nghệ An Lê Ngọc Hoa vừa chính thức “bỏ” ghế sếp lớn Cienco 4 sau khi lộ diện là “ông chủ” của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 - Cienco 4 vào cuối quý III.2016. Động thái rút lui của bà Trương Thị Tâm diễn ra tại thời điểm Cienco 4 đang hoàn thiện những bước cuối cùng cho kế hoạch "lên sàn" vào quý IV.2018.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4 (Cienco4) đã có nghị quyết về việc miễn nhiệm đối với bà Trương Thị Tâm, vợ phó Chủ tịch Nghệ An Lê Ngọc Hoa kể từ ngày 2.10.2018. Vợ phó Chủ tịch Nghệ An rút khỏi HĐQT Cienco4 Quyết định trên được HĐQT đưa ra dựa trên kết quả xem xét Đơn xin thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT và từ nhiệm Thành viên HĐQT Cienco4 của bà Tâm trước đó 1 ngày. Việc miễn nhiệm đối với bà Trương Thị Tâm sẽ được HĐQT Cineco4 báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất. Vai trò và tầm ảnh hưởng của bà Tâm không chỉ từ các chức vụ cấp cao tại Cienco4 mà còn từng gián tiếp thông qua cổ đông lớn khác (nắm giữ 20,75% vốn điều lệ Cienco4 - tính đến ngày 30.6.2018) là Công ty Cổ phần Tập đoàn VPA (VPA). Bà Trương Thị Tâm, vợ phó Chủ tịch Nghệ An Được biết, doanh nghiệp này có tuổi đời còn khá trẻ khi được thành lập vào ngày 21.1.2016, tham gia góp vốn bởi 6 cổ đông cá nhân, với số vốn điều lệ đăng ký là 400 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật và Tổng giám đốc của công ty này là ông Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1970), có địa chỉ thường trú tại số 15, đường Nguyễn Quốc Trị, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Về cơ cấu sở hữu, ông Nguyễn Văn Tuấn là người đóng góp nhiều nhất với 144,882 tỷ đồng (chiếm 36,220% vốn điều lệ), tiếp đến là bà Trương Thị Tâm với 129,422 tỷ đồng (chiếm 32,360% vốn điều lệ) và ông Lê Ngọc Vinh với 106,92 tỷ đồng (chiếm 26,73%). Tuy nhiên, theo đăng ký kinh doanh thay đổi ngày 18/5/2016, VPA đã giảm vốn điều lệ xuống chỉ còn hơn 280 tỷ đồng. Bà Trương Thị Tâm rút lui khỏi HĐQT Cienco4 Trong đó, cơ cấu cổ đông đã tập trung tỷ lệ chi phối vào 2 cá nhân là bà Trương Thị Tâm (chiếm 46,209% vốn điều lệ) và ông Lê Ngọc Vinh (chiếm 38,174% vốn điều lệ), số tiền đầu tư không thay đổi so với ban đầu. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Tuấn đã giảm tỷ lệ sở hữu từ 36,220% xuống chỉ còn 9,254% nhưng vẫn giữ nguyên các chức vụ tại VPA. Được biết, Bà Trương Thị Tâm là vợ của ông Lê Ngọc Hoa, phó chủ tịch Nghệ An và cũng từng làm Tổng giám đốc Cienco4 sau một thời gian dài năm giữ vị trí giám đốc CTCP 482 (thành viên của Cienco4). Tới cuối năm 2014, ông Hoa bị bãi nhiệm chức danh Tổng giám đốc Cienco4 trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trong một cuộc họp bất thường của HĐND tỉnh này. Nhiều thay đổi “lớn” Trong một diễn biến đáng chú ý, sau khi bà Tâm rút khỏi các vị trí tại Cienco4, công ty VPA cũng có nhiều sự thay đổi trong cơ cấu cổ đông. Cụ thể, theo thông tin thay đổi đăng ký doanh nghiệp được cấp ngày 4.10.2018, có 5 trên tổng số 6 cổ đông cá nhân đã tiến hành triệt thoái vốn tại đây, trong đó, bao gồm bà Trương Thị Tâm và ông Lê Ngọc Vinh. Cổ đông duy nhất không tiến hành thay đổi vốn góp là ông Lê Đức Thọ, có địa chỉ tại tòa nhà N07B3, KĐT mới Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Cùng với sự thay đổi cơ cấu cổ đông, ngày 8.10, CTCP Tập đoàn VPA - cổ đông lớn của Cienco4 và là doanh nghiệp có nhiều mối liên hệ với gia đình bà Tâm - cũng đã được đổi tên thành Công ty Cổ phần New Link (New Link). Ông Nguyễn Văn Tuấn cũng không còn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT mà được thay thế bằng ông Văn Hồng Tuân. Người đại diện theo pháp luật là ông Đặng Trọng Đức (sinh năm 1986, chức vụ Tổng giám đốc) được thay bằng ông Lê Thanh Hà (sinh năm 1977, chức vụ Giám đốc). Ngoài ra, VPA (hay New Link) cũng thay đổi trụ sở chính của công ty từ: NV 02 – 03, số 173 đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội tới địa chỉ tại: Tầng 10, Tòa nhà ICON4, Số 243A đường Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Đáng chú ý, tòa nhà được VPA (hay New Link) lấy làm địa chỉ trụ sở chính cũng trùng với địa chỉ tòa nhà sẽ diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường sắp tới của Cienco4. Cuộc họp sẽ diễn ra dự kiến vào hồi 13h ngày 22.10.2018. Rất có thể, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần này sẽ ra quyết định chi tiết về việc thực hiện niêm yết trên sàn chứng khoán của Cienco4, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Được biết, năm 2017, Cienco4 đạt doanh thu hơn 4,1 ngàn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 208 tỷ. Cienco 4 là DN vượt trội so với các Cienco khác khi là các đơn vị có nhiều dự án nhất cùng quy mô tài chính lớn hơn hẳn. Doanh thu hàng năm Cienco4 đều đạt 4-5 nghìn tỷ đồng, gấp 2-3 lần so với các DN còn lại.

