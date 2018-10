Vượt mặt Bầu Đức, ái nữ Đặng Huỳnh Ức My trở thành bà chủ quyền mía đường lực bậc nhất?

(Dân Việt) Nếu tỷ lệ sở hữu lên tối đa lên tới 55% tại CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, bà Đặng Huỳnh Ức My, ái nữ của ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công, sẽ chính thức vượt Bầu Đức và trở thành bà chủ mía đường quyền lực bậc nhất Việt Nam.

Bà Đặng Huỳnh Ức My, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (SBT – HOSE) vừa thông báo đăng ký mua vào 20 triệu cổ phiếu SBT. Không ngừng tăng sở hữu tại SBT Theo đó, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 17.10 đến 15.11 theo phương thức khớp lệnh. Nếu đợt mua vào lần này thành công, "Công chúa mía đường" Đặng Huỳnh Ức My sẽ nâng sở hữu tại SBT từ hơn 32,52 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 6,56% lên 52,52 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,6%. Với mức giá khoảng 20.450 đồng/cổ phiếu, dự kiến ái nữ Đặng Huỳnh Ức My chi khoảng gần 410 tỷ đồng. Công chúa mía đường đăng ký mua vào 20 triệu cổ phiếu SBT Trước đó, cách đây một tuần HĐQT của SBT đã thống nhất một số nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trong đó một điểm đáng chú ý của lần lấy ý kiến này là phát hành gần 30 triệu cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2016-2017 với tỷ lệ 6% và tạm ứng cổ tức niên độ 2017-2018 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 4%. Bên cạnh đó, SBT dự kiến chào bán riêng lẻ cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi với mức giá thỏa thuận cho nhà đầu tư chiến lược. Mục đích gọi vốn từ đợt phát hành là tái tài trợ khoản đầu tư nhận chuyển nhượng Công ty TNHH Mía đường TTC Attapeu. Số lượng cổ phần chào bán dự kiến không quá 10% vốn điều lệ tại thời điểm chào bán, tức tối đa 56 triệu cổ phiếu. Thời gian ưu đãi cổ tức là 6,5 năm kể từ ngày phát hành. Vượt Bầu Đức, ái nữ Đặng Văn Thành trở thành bà chủ mía đường quyền lực bậc nhất Thông tin từ CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT) của nhà bà Đặng Huỳnh Ức My cho biết, công ty đã công bố các nội dung trình đại hội đồng cổ đông bất thường dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Một nội dung quan trọng là SBT trình cổ đông phê duyệt việc bà Đặng Huỳnh Ức My và người có liên quan được nhận chuyển nhượng cổ phiếu công ty để nâng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 55% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Thời gian nhận chuyển nhượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày nội dung này được cổ đông thông qua. Như vậy, nếu hoàn tất nội dung này, đây là bước cuối cùng để bà Đặng Huỳnh Ức My và người có liên quan trở thành nhóm cổ đông chi phối doanh nghiệp mía đường số 1 Việt Nam. Trước đó, bà Đặng Huỳnh Ức My cũng đã ròng rã mua vào cổ phiếu SBT trong 4-5 năm qua. SBT cũng đã có hàng loạt các thương vụ đình đám, gồm vụ sáp nhập SBT và BHS hồi cuối tháng 8.2017 và vụ thâu tóm mảng mía đường ngàn tỷ của ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức). Công ty Mía đường Hoàng Anh Gia Lai của Bầu Đức đã bị đế chế ông Đặng Văn Thành thâu tóm Giữa 2017, nhà ông Đặng Văn Thành đổi tên doanh nghiệp “con đẻ” của Bầu Đức từ Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Sugar) thành Công ty TNHH Mía đường TTC Attapeu. Được mệnh danh là công chúa mía đường của Việt Nam kế nghiệp “nữ hoàng mía đường” Huỳnh Bích Ngọc, bà Đặng Huỳnh Ức My sinh năm 1981, là con gái của bà Huỳnh Bích Ngọc và ông Đặng Văn Thành - cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Hiện bà My đang nắm giữ gần 6,6% vốn điều lệ của SBT. Các bên liên quan là bà Huỳnh Bích Ngọc sở hữu hơn 25% vốn điều lệ. Sau cú sáp nhập BHS, SBT có nhiều lợi thế, từ vùng nguyên liệu cho tới quy mô và thương hiệu. Hiện tại SBT đang trực tiếp và gián tiếp sở hữu một loạt doanh nghiệp mía đường lớn khác như: Đường Biên Hòa - Ninh Hòa, Mía đường Phan Rang, Mía đường Tây Ninh, Mía đường TTC Attapeu... SBT chiếm khoảng 40% thị phần mía đường cả nước

Tag: Đặng Huỳnh Ức My, Đặng Văn Thành, công chúa mía đường Đặng Huỳnh Ức My, Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa , SBT, Đặng Huỳnh Ức My, Đặng Văn Thành, thành thành công