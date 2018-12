Xác minh danh tính người gây rối ở trạm BOT Bắc Thăng Long – Nội Bài

(Dân Việt) Liên quan tới việc, tài xế tập trung tạị trạm BOT Bắc Thăng Long – Nội Bài (TP.Hà Nội) để phản đối việc thu phí và yêu cầu di chuyển trạm BOT này đi khỏi vị trí khác, Tổng cục đường bộ Việt Nam yêu cầu chủ đầu tư thông tin người gây rối.

Cụ thể, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu công ty CP BOT Vietracimex 8 phối hợp với Cục Quản lý Đường bộ I, các cơ quan của thành phố Hà Nội tăng cường nhân lực, đảm bảo an ninh trật tự tại trạm thu phí.

Ngoài ra, nhà đầu tư phải có giải pháp phân luồng để đảm bảo an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông tại khu vực trạm thu phí Bắc Thăng Long – Nội.

Tài xế phản đối trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài.

Cùng với đó, phải tổ chức đối thoại trực tiếp và giải quyết khiếu nại, phản ánh kiến nghị của người dân, người tham gia giao thông qua trạm thu phí, tuyên truyền để người dân hiểu đúng, hiểu rõ về việc thu phí sử dụng đường bộ tại trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài.

Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu chủ đầu tư trạm thu phí này cung cấp kịp thời thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến các hành vi gây rối, mất trật tự an ninh, các đối tượng có hành vi cố tình cản trở giao thông, gây ách tắc giao thông cho các cơ quan chức năng để kịp thời xử lý theo quy định.

Trước đó, các tài xế đưa nhiều loại phương tiện khác nhau như xe ô tô, xe tải, xe taxi cùng treo băng rôn đi đến trmaj thu phí BOT Bắc Thăng Long – Nội Bài rồi cho xe dừng tại đây yêu cầu chủ đầu tư di dời trạm về tuyến đường tránh. Để đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông tại khu vực trạm BOT này, lực lượng CSGT, Công an cũng đã kịp thời có mặt phân làn, điều tiết giao thông.

Trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài là trạm thu phí để hoàn vốn cho dự án xây dựng quốc lộ 2, đoạn tránh TP. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) được Chính phủ phê duyệt, Bộ GTVT được giao ký kết hợp đồng BOT với Công ty Cổ phần BOT Vietracimex 8.

Nhà đầu tư được sử dụng trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài để hoàn vốn đầu tư bắt đầu từ 1.1.2011. Thời gian thu phí hoàn vốn là 16 năm 10 tháng 11 ngày. Mức giá là 10.000 đồng/xe 12 chỗ.

Đã nhiều lần TP. Hà Nội đề nghị Bộ GTVT dừng thu phí và di chuyển trạm thu phí Bắc Thăng Long – Nội Bài về vị trí bởi đây là tuyến đường đối ngoại huyết mạnh nối trung tâm thành phố với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài - hình ảnh của đất nước...

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công cho biết: “Bộ GTVT đang yêu cầu các bộ phận tập hợp báo cáo về những vấn đề liên quan tới trạm BOT Bắc Thăng Long – Nội Bài. Đúng là TP.Hà Nội đã nhiều lần đề nghị di dời trạm BOT này tới vị trí khác nhưng chưa được Chính phủ đồng ý”.

Về tính pháp của dự án, Thứ trưởng Công khẳng định: “Trạm BOT Bắc Thăng Long – Nội Bài là dự án thuộc thời kỳ đầu của BOT, khi đó, cơ chế chính sách, kinh nghiệm, quy định pháp luật chưa có, nhưng Bộ GTVT đã ký hợp đồng với nhà đầu tư. Nếu phá vỡ hợp đồng thì sẽ phá vỡ các quy định tại hợp đồng”.

“Sau khi rà soát, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo bộ GTVT ký hợp đồng, bây mà lấy hệ quy chiếu hiện tại để áp dụng cho các dự án BOT cách cả 10 năm thì rất khó xử lý, vì mỗi một thời kỳ có một cơ chế khác nhau”, Thứ trưởng Công cho hay.