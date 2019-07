Bộ mặt thật của "chân dài" dụ dỗ trẻ em bán dâm cho khách du lịch giá nghìn đô

Bộ mặt thật của "chân dài" dụ dỗ trẻ em bán dâm cho khách du lịch giá nghìn đô

(Dân Việt) Cô gái trẻ lợi dụng danh tiếng của mình để đưa các em trẻ tuổi vào con đường bán dâm cho du khách.

Nổi tiếng trên mạng, có hàng ngàn lượt người theo dõi, hàng triệu fan hâm mộ nhưng có những người không biết cư xử đúng mực, thậm chí gây ra hành động vi phạm pháp luật để rồi chuốc lấy những cái kết "đắng lòng". Loạt bài "Những hiện tượng mạng vướng vòng lao lý" sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh về vấn đề này. Cô gái trẻ tự đưa mình vào vòng lao lý. Triệt phá đường dây Năm 2014, cựu thí sinh từng tham dự cuộc thi sắc đẹp ở quê nhà Kelly Johana (sống ở Colombia) đã bị bắt giữ, vì dính líu đến một đường dây mại dâm trẻ em cho khách du lịch tình dục đến từ nước ngoài. Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) hợp tác cùng Hải quân và Cảnh sát biển Colombia bắt giữ Kelly Johana và 4 người khác trong một bữa tiệc có sự tham gia của 25 trẻ vị thành niên trên đảo Islas de Rosario của Colombia. Các mật vụ cải trang đóng giả làm khách du lịch có nhu cầu tình dục để triệt phá đường dây mại dâm trẻ em này. Phản ứng sau vụ việc, đại diện của Kelly Johana tuyên bố, cô gái này chỉ tham dự bữa tiệc với tư cách khách mời và hoàn toàn không liên quan đến đường dây mại dâm trẻ em này. Tuy nhiên, một tờ khác đặt câu hỏi liệu có lý do gì mà cô gái này lại tham gia một bữa tiệc có 60 khách từ 13-20 tuổi. Thông tin và danh tiếng của Kelly Johana tại quê nhà ở Obrero, Colombia khiến cô trở thành một người có thể tuyển các em gái và em trai vào đường dây. Cô bị cáo buộc dùng sự nổi tiếng của mình để tuyển các trẻ vị thành niên có hoàn cảnh khó khăn thành người mẫu chuyên nghiệp. Thậm chí, cơ quan điều tra còn phát hiện, cô cố gắng "bán thân" một cô bé chỉ mới 11 tuổi cho một người nước ngoài với giá 1.000 USD. Đủ chiêu trò hứa hẹn Bằng chiêu thức trên, Kelly Johana tuyển các em gái và em trai tuổi vị thành niên ở nơi cô sống và vùng lân cận để tham gia vào công ty người mẫu Stage Models Caribe - công ty do cô điều hành và hợp tác cùng Samuel David Olava Martínez. Theo tờ El Tiempo của Colombia, Olava Martínez - người hợp tác cùng Kelly Johana gửi lời mời tham dự trên Facebook để quảng bá cho bữa tiệc. Những trẻ vị thành niên trong bữa tiệc bị thu hút đến đó với lời hứa về cơ hội xuất hiện trên một bộ phim. Ngày 14/10/2014, Kelly Johana đã lần đầu xuất hiện tại tòa với 4 bị cáo khác. Sau đó, cô bị tạm giam tại một nhà tù dành cho phụ nữ chờ xét xử chính thức. Trong khi tham gia cuộc thi sắc đẹp năm 2013, cô đã từng trả lời câu hỏi với nội dung sẽ quan tâm đến các thanh niên có nguy cơ trong cộng đồng và thực hiện chiến dịch nâng cao nhận thức. Cho nên thời gian chờ xét xử có lẽ giúp cô sẽ suy ngẫm về điều đã nói này. Sự thật mà cô gây ra có vẻ khác xa với những gì cô nói và cô muốn hành động giúp những người trẻ. Kelly Kelly Johana tham gia cuộc thi sắc đẹp Cartagena năm 2013. Từ khi tham gia cuộc thi, Kelly Johana trở thành người mẫu chuyên nghiệp và xuất hiện trong video âm nhạc La Luz của Juanes - một nhạc sĩ người Colombia từng đoạt giải Grammy 20 lần và bán được 15 triệu album trên toàn thế giới. ---------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những hiện tượng mạng vướng vòng lao lý vào 13h ngày 4/7/2019.

Tag: trong an, an mang, giet ban gai, ky an the gioi, tin the gioi, tin phap luat