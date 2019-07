Hotgirl nóng bỏng bị kiểm tra, lộ sự thật không ngờ phía sau cuộc sống xa hoa

(Dân Việt) Cảnh sát không phát hiện được gì nhưng khi kiểm tra kỹ lưỡng hơn đã phát hiện số lượng lớn cocain được che giấu tinh vi.

Stephanie là cô gái nóng bỏng và có cuộc sống sang chảnh. Bị dừng xe và lộ số cocain Stephanie Nelson (sống ở Anh, 30 tuổi) sở hữu một công ty mỹ phẩm và sống trong một ngôi nhà sang chảnh ở Cheshire (Anh). Cô gái này đăng hàng chục bức ảnh lên Instagram cho thấy bản thân đang tận hưởng kỳ nghỉ xa hoa, ở trong các khách sạn đắt tiền và tạo dáng trên những du thuyền xa xỉ. Nhiều người biết đến cô và ước mong có một ngày cũng được trải nghiệm những điều đó như Stephanie. Nhưng đằng sau vẻ hào nhoáng được cô ta phơi bày trên mạng xã hội là một sự thật hoàn toàn khác. Số tiền "khủng" mà cô dùng tiêu xài không đến từ những việc làm chân chính mà lại là buôn bán ma túy. Theo tờ Echo-news, hôm 10/6/2019, Stephanie Nelson lái chiếc xe Hyundai iX35 vào bãi đậu xe ở Bearsted, Kent. Tại đây, cô gặp John Markham (53 tuổi, sống ở Enfield). Trong khi Stephanie lái xe vào thì người đàn ông ngoài 50 đang đợi trong một chiếc xe màu trắng. Cuộc gặp giữa 2 bên diễn ra nhanh chóng, cô nhận 2 chiếc túi màu đen từ Markham. Sau cuộc trao đổi giữa 2 bên kết thúc, Stephanie Nelson lái xe đi. Tuy nhiên, một lúc sau cô bị cảnh sát dừng xe ở đường hầm Dartford. Ban đầu, cảnh sát không tìm thấy ma túy trong xe. Vậy nhưng, khi kiểm tra kỹ lưỡng hơn, cảnh sát phát hiện 15kg cocain độ tinh khiết cao được giấu rất tinh vi dưới sàn ở ngăn để hành lý phía sau. Khối cocain này trị giá 1,5 triệu bảng Anh (khoảng 43 tỷ đồng). Stephanie Nelson bị bắt vì tình nghi phân phối cocain. Markham - người thất nghiệp nhưng có cuộc sống sang chảnh cũng bị bắt giam một ngày sau đó. Ngoài số cocain, cảnh sát cũng tìm thấy Stephanie có một điện thoại được mã hóa tinh vi và hầu như không thể bẻ khóa. Đây có thể là phương tiện để cô ta liên lạc khi giao dịch ma túy. Sống hào nhoáng và sự thật Một nguồn tin thân cận với Stephanie cho tờ The Sun: "Chúng tôi luôn nghĩ cô ấy sống một cuộc sống rất hào nhoáng. Cô ấy tiêu nhiều tiền, là khách sộp, đặt nhiều món hàng đưa đến nhà". Không chỉ tiêu tiền cho mua sắm, Stephanie còn thuê một ngôi nhà ở khu nhà giàu với giá 2.400 bảng Anh/tháng. Hàng xóm cho biết, Stephanie lái ô tô màu trắng sang trọng. Mặc dù, khoe nhiều ảnh sang chảnh trên mạng xã hội, nhưng Stephanie lại ít nói chuyện với mọi người và sống thui thủi một mình. Adam Warnock, chỉ huy một bộ phận của Cơ quan điều tra tội phạm Anh cho biết, buôn bán ma túy đưa đến cuộc sống xa hoa của Stephanie Nelson nhưng rất nguy hiểm. "Công việc của chúng tôi không dừng ở đây vì chúng tôi sẽ tìm cách tịch thu tài sản thuộc về Stephanie và Markham để đảm bảo họ không được hưởng lợi từ việc phạm tội", vị này nhấn mạnh. Các cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Ông Adam Warnock cũng cảnh báo các nhóm hoạt động phân phối ma túy thường liên quan đến bạo lực đường phố, đe dọa người khác... Tại phiên tòa xét xử Stephanie và Markham, vị thẩm phán nhấn mạnh, cocain là một loại ma túy gây nghiện và nguy hiểm gây sự cơ cực và suy giảm sức khỏe cho người dùng. Sau phiên tòa, Stephanie và Markham lĩnh án mỗi người 10 năm tù. Stephanie Nelson xuất thân từ một gia đình có nhân thân tốt và tuân thủ pháp luật khiến nhiều người tiếc nuối khi cô gái trẻ tự hủy hoại tương lai của mình. Cô đã đính hôn và đang chờ kết hôn. Tuy nhiên, thời điểm bị bắt, Stephanie đang mang thai 5 tháng và có một con trai 7 tuổi. Sau khi mẹ bị bắt, cậu bé được giao lại cho người thân chăm sóc.

