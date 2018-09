Nợ nần chồng chất, gã trai thích bao gái gây tội ác "động trời"

(Dân Việt) Lâm vào cảnh nợ nần, đứa cháu trai đã lên kế hoạch giết bà nhằm có được khối tài sản thừa kế.

Chân dung đứa cháu nghịch tử. Cái chết của cụ bà sống một mình Tháng 7/2014, cư dân sống tại East Dundee (Mỹ) không khỏi sốc khi thấy thi thể của cụ bà Mildred "Dodie" Darrington (85 tuổi) bị đâm chết tại nhà riêng. Vụ việc được phát hiện sau khi người chuyên làm tóc không thấy bà đến theo lời hẹn. Một người hàng xóm sống cạnh nhà bà Darrington gần 20 năm cho biết, vào mỗi tối Chủ nhật, gia đình ông thường ăn tối với bà Darrington. Người đàn ông này xem cụ bà như một người mẹ. Jim Miller - một người sống trong khu phố hơn 60 năm cho hay, bản thân chưa bao giờ nghe đến ai bị giết ở khu vực này. Thậm chí, có những gia đình đi ngủ không phải khóa cửa. Tuy nhiên, cái chết của bà Darrington khiến họ trở nên bất an và cảnh giác hơn. Bà Darrington có hai người cháu ngoại là Richard Schmelzer và Kim Schmelzer. Theo lời Kim (cháu gái), từ thời trung học, cụ bà này đã cho cả hai cháu dùng tiền trong thẻ tín dụng. Trong khi đó, Angie Schmelzer - con gái bà Darrington và là mẹ của Kim và Richard cho biết, bản thân cô không biết gì về thẻ tín dụng mà mẹ mình cho hai cháu sử dụng. Tuy nhiên, cô nhận thấy Richard thường mang về nhà những thứ đồ đắt tiền. Thậm chí, điều này khiến cho Angie đặt câu hỏi liệu con trai có phải đang ắn cắp. Ngoài ra, Angie cũng thừa nhận, trong khoảng thời gian trước xảy ra án mạng, cô và con trai Richard có khoảng cách trong tình cảm mẹ con. Theo bà Angie, con trai bà vẫn thanh toán đầy đủ các khoản vay từ mẹ và cha dượng. Tuy nhiên, gần đây Richard đã đề nghị mẹ đứng ra vay hộ 200.000 USD để có thể bắt đầu sự nghiệp kinh doanh. Trước đề nghị của con, bà Angie đã từ chối vì không thể vay số tiền lớn như vậy. Từ đó, bà không nghe thông tin gì về con trai, thậm chí anh ta còn không nhận điện thoại của mẹ. Chỉ một tháng trước khi bà Darrington bị sát hại, Kim đã đứng ra giúp em trai khi Richard nói cần một khoản tiền để gửi cho người phụ nữ ở Las Vegas. Nhưng Richard yêu cầu chị gái giữ bí mật với vợ về người nhận tiền. Bằng chứng tố cáo người cháu trai Một ngày sau lễ tang của bà Darrington Richard được gọi lên thẩm vấn. Cảnh sát đã đặt câu hỏi về việc Richard đã ở đâu vào ngày 17/7/2014 - đêm trước khi thi thể bà Darrington được tìm thấy. Richard đã đưa cho cảnh sát một tờ biên lai thanh toán tiền ăn tối tại một nhà hàng ở Texas ngày 17/7 và nói quản lý nhà hàng có thể làm chứng. Ngoài ra, Richard cho biết, anh ta thanh toán bằng tiền mặt. Thế nhưng, cảnh sát phát hiện biên lai được thanh toán bằng thẻ. Quản lý cũng cho biết, có nhìn thấy Richard ở quầy bar vào ngày 19/7 nhưng không thấy anh ta đến vào ngày 17/7. Trong một diễn biến khác, cảnh sát phát hiện trước khi xảy ra án mạng, Richard đã tới cửa hàng điện thoại mua sim và lấy tên giả là Joe Smith. Nhân viên này cho hay, Richard nói cần 1GB Internet di động để có thể sử dụng GPS trong một chuyến đi dài qua nhiều bang. Khám xét điện thoại di động của Richard, cảnh sát phát hiện bằng chứng về tọa độ GPS còn lưu giữ bên trong. Richard đã lái chiếc xe thuê từ một người bạn và trả lại sau 3 ngày sử dụng. Vợ và con của Richard ở Montana vào thời điểm xảy ra án mạng. Người chồng nói với vợ con là đến một hội nghị ở Frisco, Texas. Tuy nhiên, sự thật là anh ta không tham gia hội nghị này. Hồ sơ thu phí giao thông cũng cho thấy, Richard không lái xe ở Texas trong 3 ngày trùng với thời điểm xảy ra án mạng. Richard là người được thừa kế một phần tài sản của bà ngoại. Bên cạnh đó, anh ta cũng đang vướng vào các khoản nợ nhưng không có khả năng chi trả. Người đàn ông này sống sa đọa dù đã có vợ. Hắn cặp kè với gái mại dâm, chịu chi đến mức trả 450 USD/giờ cho gái bao Carmen Ward-Hagains và mua quà tặng cô gái này. Trước các bằng chứng có được, cảnh sát đã bắt giữ Richard. Các công tố viên lập luận, vì nợ nần chồng chất, Richard đã lái xe đến nhà giết bà ngoại nhằm thừa hưởng tài sản của nạn nhân. Mẹ của Richard làm chứng về việc con trai mình không hề đau buồn khi biết sự việc. Khi tang lễ chưa diễn ra, nghịch tử đã đề cập đến chuyện tài sản thừa kế khiến cả nhà tức giận. Sau khi kết thúc phiên tòa, Richard lĩnh án 45 năm tù.

