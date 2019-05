Vô tình để lộ bí mật trong video triệu view, ngôi sao 19 tuổi bị bắt giữ với 7 tội danh

(Dân Việt) Nổi tiếng trên mạng xã hội nên khi ngôi sao này bị bắt giữ và phải đối mặt với 7 cáo buộc hình sự đã khiến nhiều người hâm mộ hết sức bất ngờ.

Nổi tiếng trên mạng, có hàng ngàn lượt người theo dõi, hàng triệu fan hâm mộ nhưng có những người không biết cư xử đúng mực, thậm chí gây ra hành động vi phạm pháp luật để rồi chuốc lấy những cái kết "đắng lòng". Loạt bài "Những hiện tượng mạng vướng vòng lao lý" sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh về vấn đề này. Ở tuổi 19, Taylor Caniff có lượng người hâm mộ đáng mơ ước trên mạng xã hội. Hiện tượng mạng xã hội Năm 2012, Taylor Caniff tạo cho mình một tài khoản YouTube riêng và một năm sau đó bắt đầu đăng các video của mình lên Vine – kênh chia sẻ video nổi tiếng. Nội dung trong các đoạn video mà Taylor Caniff thực hiện chỉ đơn giản là những cuộc tán gẫu về cuộc sống cá nhân và bất cứ điều gì bất chợt hiện ra trong đầu được được thể hiện một cách hài hước, vui nhộn. Ban đầu, mục đích của chàng trai người Mỹ chỉ là để giải trí và là một cách lưu giữ kỷ niệm với những người bạn của mình. Chính bản thân Caniff cũng không ngờ mình lại nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng xã hội và có tầm ảnh hưởng đến hàng triệu người hâm mộ khắp thế giới. Những video của Caniff khi đăng lên đều nhận được rất nhiều lượt xem và bình luận. Muốn trở nên nổi tiếng hơn nữa và có thêm nhiều người theo dõi trên các kênh mạng xã hội của mình, hàng tháng Caniff đều cho ra mắt những đoạn video với các chủ đề và cách tiếp cận khác nhau. Có những câu nói của Taylor Caniff thậm chí từng trở thành trào lưu trong giới trẻ. Cứ như vậy, ở tuổi 19, Taylor Caniff có lượng người hâm mộ đáng mơ ước trên mạng xã hội toàn thế giới với gần 800.000 người theo dõi trên các kênh YouTube; hơn 2 triệu người theo dõi trên Twitter; 2,2 triệu trên Vine và 2,4 triệu trên Instagram. Nhờ sự nổi tiếng và tầm ảnh hưởng nhất định của mình trên mạng xã hội, Taylor Caniff có thể dễ dàng kiếm về những khoản tiền không nhỏ. Tuy nhiên, vì một phút sơ suất, ngôi sao này đã tự phá hủy sự nghiệp của mình và khiến nhiều người hâm mộ hết sức bất ngờ khi bị bắt giữ đồng thời phải đối mặt với bảy cáo buộc hình sự. Ngôi sao vụt tắt Sự việc bắt đầu vào ngày 4/7/2015, khi Caniff tiến hành công việc thường nhật bằng cách phát một đoạn video trực tiếp lên trang Instagram của mình. Đoạn video được quay trong một phòng khách sạn ở quận Warrick thuộc bang Indiana. Những hình ảnh cho thấy Caniff đang cùng các bạn của mình tán gẫu hết sức vui vẻ sau một bữa tiệc. Dù chỉ có vậy nhưng video đã thu được hơn 1,7 triệu lượt xem. Tuy nhiên, cũng chính vì việc đăng tải đoạn video này, Caniff vô tình đã làm hại chính mình khi bị người hâm mộ phát hiện dấu hiệu của việc sử dụng ma túy và báo với cảnh sát. Ngay lập tức, cảnh sát đã tới gõ cửa căn phòng khách sạn mà Caniff cùng nhóm bạn của mình đang ở. Tại hiện trường, họ thu giữ được một lượng cần sa còn sót lại và dụng cụ để hút. Ngay sau đó, Caniff bị đưa về đồn cảnh sát thẩm vấn. Ngôi sao mạng xã hội này khai với cảnh sát rằng đã tổ chức một bữa tiệc với sự tham dự của 15 người bạn vào ngày 4/7 tuy nhiên không biết ai đã mang cần sa tới và sử dụng chúng. Sau quá trình điều tra, cuối cùng Caniff phải đối mặt với bảy cáo buộc, ba trong số đó là trọng tội gồm các tội danh liên quan tới sở hữu và sử dụng cần sa trái phép, lôi kéo trẻ vị thành niên… --------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những hiện tượng mạng vướng vòng lao lý vào 13h ngày 22/5/2019.

