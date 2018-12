Bộ ảnh "Mang màu Việt Nam xuống phố Noel" được dân mạng yêu thích

(Dân Việt) Bộ ảnh make up của chuyên gia make up Nguyễn Trang đã thu hút hàng ngàn lượt like và chia sẻ bởi ý tưởng quá đỗi đáng yêu của cô.

Nguyễn Trang không phải cái tên xa lạ trong giới chuyên gia trang điểm tại Hà Nội. Sau hơn 5 năm trong nghề, cô là cái tên được hàng loạt nghệ sĩ, hot girl trong giới showbiz tin tưởng. Trong số đó, có những người luôn coi Nguyễn Trang là lựa chọn hàng đầu như Hoa hậu Đông Nam Á Phan Hoàng Thu, ca sĩ Phương Anh... Chuyên gia make up Nguyễn Trang. Mới đây, Nguyễn Trang lại khiến công chúng chú ý khi tung ra bộ ảnh make up mang tên "Mang màu Việt Nam xuống phố ngày Noel". Nói về bộ ảnh này, cô viết: "Ngay khi đội tuyển Việt Nam lọt vào bán kết AFF Cup 2018, trong tôi đã thôi thúc sẽ tự tay mình vẽ lên một khuôn mặt đậm chất Việt Nam để bày tỏ niềm tự hào về tổ quốc.️ Khi tôi chia sẻ này với model Bảo Ngọc, cô ấy vui vẻ nhận lời ngay và còn nhắn nhủ: "Riêng lần này, em không nhận tiền đâu nhé. Em thích được chiêm ngưỡng sự sáng tạo của chị trên gương mặt mình. Chính bởi thế, clip makeu up đã ra đời, ngay trước chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết. Tôi đã chọn sắc vàng lấp lánh trên bầu mắt, để tượng trưng cho sự tỏa sáng của những ngôi sao vàng - cái tên mà báo chí nước ngoài ưu ái dành tặng đội tuyển bóng đá của chúng ta. Và với đôi môi, tôi vẽ vào đó màu đỏ tươi rực rỡ của lá cờ dân tộc. Trải qua bao nhiêu phong ba vất vả, người Việt chúng ta vẫn đứng đây, một cách đầy hiên ngang và tự hào khi nói "Tôi là người Việt Nam"; "Việt Nam chiến thắng". Đó là cũng là cách tôi nhắc nhở bản thân mình trước những khó khăn mà tôi phải trải qua mỗi ngày: "KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC GỤC NGÃ". Dưới đây là bộ ảnh được Nguyễn Trang chia sẻ:

