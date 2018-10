Cách đơn giản để có vòng một lớn

Dễ có 1.000 like

Andrea Besmehn – nữ trợ lý của ông chủ Facebook - Mark Zuckerberg chia sẻ kinh nghiệm: Nhiều bạn post ảnh của mình lên mạng xã hôi luôn mong muốn có thật nhiều like. Tôi xin bày cho các bạn một cách đơn giản và nhanh nhất để có được 1.000 like, đó là hãy post 1.000 tấm ảnh rồi sau đó… tự like.

Một cô gái tên Hương sống ở Thái Bình, luôn cảm thấy tự ti về vòng một của mình. Sau một lần được bác sỹ tâm lý tư vấn, Hương đã quyết định lấy chồng, sinh con gái và đặt tên con là… Ti. Hương chăm con hết mực, luôn bồi bổ cho con ăn những thứ ngon nhất, chẳng mấy chốc Ti đã trở thành một đứa trẻ to béo. Ai vào cũng tấm tắc khen: “Ti của Hương dạo này to nhỉ!”. Hương rất thích và hãnh diện ra mặt, cô luôn nghĩ rằng mình đã có một lựa chọn đúng đắn.

Dùng Facebook là chăm học?

Một học sinh đã than thở đầy tính lý luận trên mạng rằng: Mình toàn bị bố mẹ mắng: “Học chẳng chịu học, suốt ngày cứ cắm mặt vào Facebook!”. Bố mẹ đâu hiểu rằng, trong tiếng Anh, “Face” là mặt, “book” là sách, “cắm mặt vào Facebook” là “cắm mặt vào sách”, thế chẳng là học còn gì, bố mẹ thật vô lý!