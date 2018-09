Lời tự sự triệu like của một gã ngốc

Một gã ngốc tự sự qua status trên mạng xã hội: Mình là kẻ ngốc! Ngốc hiếm thấy, không ai ngốc bằng mình. Nếu tổ chức một cuộc thi ngốc chắc chắn mình sẽ đạt giải... nhì. Tại sao lại là giải nhì? Bởi ngốc như mình thì không bao giờ đạt được giải nhất của bất cứ cuộc thi nào.

Siêu ăn vạ

Cuộc thi “Những đứa trẻ siêu ăn vạ” do báo “Phụ nữ Tân Thời” tổ chức. Giải nhất đã thuộc về một cậu bé 3 tuổi đến từ Nghệ An với thành tích ăn vạ do bố mẹ cậu kể lại: Một lần khi mẹ lấy gỉ mũi cho cậu, cậu không đồng ý, lập tức giãy đành đạch ăn vạ. Mẹ dỗ dành kiểu gì cũng không xong. Cuối cùng theo yêu cầu của cậu, mẹ phải nhét cục gỉ mũi trở lại vào mũi cho cậu mới yên thân.

Tài năng

Cuộc thi “Trổ tài đảm đang” do Kênh truyền hình S tivi tổ chức vừa diễn ra vào trung tuần tháng qua ở thủ đô Hà Nội đã chứng kiến một sự kiện hy hữu. Số là trong nội dung thi “khéo tay với hoa quả” ban giám khảo đưa ra yêu cầu các thí sinh thực hiện món “Dưa bở dầm đường”. Đây là một món tưởng chừng đơn giản vì chỉ phải cắt nhỏ dưa rồi trộn với đường là xong, tuy nhiên lại rất khó để làm cho chúng trở nên ngon hơn.

Cô Mộng Mơ - thí sinh đoạt giải nhất ở nội dung này, đã làm cho tất cả các thành viên ban giám khảo hết sức ngạc nhiên khi nếm thử sản phẩm của cô. Không hiểu bằng cách nào cô đã làm cho dưa bở có mầu vàng tươi lạ mắt mà khi ăn lại giòn tan trong miệng chứ không hề bở.

Cô Mộng Mơ cũng khẳng định rằng mình không hề có bí quyết gì hết. Mãi về sau người ta mới phát hiện ra, hóa ra cô Mộng Mơ thay vì mua dưa bở, cô đã mua nhầm trái... bí ngô. Nhiều người chứng kiến đã cười lăn lộn và đề nghị trao thêm giải cho ban giám khảo.