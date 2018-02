Tin vịt Tết 10: Khôn sao qua mặt được vợ

(Dân Việt) Ngày mùng 4 Tết vợ Dũng “béo” đã gọi anh vào buồng và cưỡng chế bắt nộp sạch tất cả các loại thẻ ATM cùng password.

Năm Tuất ăn thịt chó

Mặc dù năm nay là năm Tuất, nhưng anh Tuấn “râu” ở Hoàng Mai, Hà Nội do quá thèm món thịt chó, nên chẳng cần kiêng khem, tết anh mua về cả một con chó và giao cho vợ chế biến. Chẳng may anh Tuấn “râu” lại vớ phải cô vợ “chém to kho mặn”, vợ anh đem tất cả số thịt chó đó nấu… giả cầy.

Mấy ngày tết ăn cái gọi là “món ăn” của vợ nấu, anh Tuấn “râu” than thở trên facebook: “Bà xã tớ chính thức có nick name “Thịt chó nấu giả cầy” từ hôm nay, đến chó mà nấu còn không giống chó thì còn nói chuyện… chó gì nữa”.

Siêu dẫn chứng

Nhân dịp tết đến, nhằm hạn chế sự say xỉn do rượu bia, một đệ tử lưu linh đã hướng dẫn cho cộng đồng mạng một cách rất đơn giản: đó là chỉ cần ăn một trái táo trước khi uống. Để giải thích điều này, anh chàng trích dẫn lời một bài báo khoa học: “Người ta đã chứng minh được rằng ăn một quả táo sẽ làm cho cơ thể minh mẫn hơn. Trẻ em ăn táo thường xuyên có thể tăng cường trí lực. Từ xa xưa táo được người Trung Hoa mệnh danh là “quả trí nhớ”, còn người Việt Nam khi nói đến táo thì thường hay nói “tỉnh táo”, điều này cho thấy công dụng của quả táo là giúp ta… tỉnh”.

Chống béo ngày Tết thông minh

Một nhóm các nhà khoa học VN ở Viện Nghiên Cứu Ẩm Thực vừa tìm ra một liệu pháp phòng chống tăng cân trong mấy ngày Tết cổ truyền dân tộc. Cách phòng chống của liệu pháp này khác hẳn với quan niệm từ xưa tới nay. Trước đây người ta thường khuyên mọi người phải hạn chế ăn uống để chống béo, nhưng bây giờ thì mọi người có thể ăn uống cực kỳ thoải mái, có thể xơi bất kỳ thứ gì họ thích, kể cả thịt mỡ hay bánh kẹo ngọt, có điều họ chỉ cần nhớ một lưu ý nhỏ, đó là khi ăn cứ thoải mái nhét vào mồm nhưng tuyệt đối không được... nuốt.

Dịch vụ hỗ trợ ATM ngày Tết

Những ngày giáp Tết, đại đa số các cây ATM của các ngân hàng đều bị quá tải, nhiều cây liên tục “xin lỗi” khách hàng hoặc “từ chối lịch sự” đổ lỗi cho đường mạng trục trặc. Đứng trước sự việc này công ty TNHH Cung Ứng Tiền Tết đã nắm bắt cơ hội tung ra một loại hình dịch vụ mới hỗ trợ khách hàng của các cây ATM, họ cử nhân viên rải chiếu nằm túc trực bên các máy rút tiền tự động và đổi 10 ăn 8 bằng máy rút tiền... thủ công. Hiện các “máy” này còn kiêm nhiệm cả nhiệm vụ đổi tiền lẻ (10 ăn 7).

Khôn sao qua mặt được vợ

Mặc dù đã nộp tiền Tết cho vợ nhưng anh Dũng “béo” ở Đà Nẵng vẫn sợ bị vợ truy thu nốt số tiền lẻ dự phòng dùng làm quỹ nhậu trong túi quần nên khá lo lắng. Trước đó có lần anh ta đọc báo thấy có một trường hợp tương tự của mình, có điều người đàn ông trên báo kia đã đâm đơn li hôn khi bị vợ móc sạch ví. Bất chợt nảy ra sáng kiến hay, ngay lập tức anh Dũng “béo” cắt bài báo ấy cho vào túi quần. Quả nhiên mấy hôm tết không thấy vợ còn tự tiện thò tay vào túi quần mình lấy tiền nữa, anh Dũng “béo” khấp khởi mừng thầm. Tuy nhiên thật bất ngờ, ngày mùng 4 Tết vợ Dũng “béo” đã gọi anh vào buồng và cưỡng chế bắt nộp sạch tất cả các loại thẻ ATM cùng password.