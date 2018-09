Vá bao cao su

(Dân Việt) Cửa hiệu này tư vấn cho khách nên mua bao cao su mới, không nên vá vì như vậy giá sẽ rất cao.

Thần dược

Anh Kiên ở HY, thường gọi là Kiên “thú”, mãi ngoài 40 mới lấy vợ, vợ anh trẻ trung, khỏe mạnh, kém anh gần 20 tuổi, tuy nhiên sau ngày cưới, mỗi tối hễ vừa đặt lưng là anh Kiên ngủ ngay không tài nào cưỡng nổi. Vợ anh buồn lắm, đêm nào cũng nằm thở dài thườn thượt. Thương vợ, anh Kiên lặn lội vào tận QT để cắt thuốc của một ông lang nổi tiếng “thần y” qua lời đồn đại đem về hai vợ chồng cùng uống.

Được vài hôm, quả nhiên thuốc có hiệu nghiệm, anh Kiên đã có thể thức trắng đêm, có điều vợ anh thì lại bỗng nhiên đặt đâu ngủ đấy, không tài nào đánh thức nổi. Hiện tại cả hai vợ chồng đang chờ thuốc hết tác dụng, nghe đâu phải sau 3 tháng. Thật ngán ngẩm cho cái cảnh: Cám treo heo đói! Thảo nào người ta đặt nick cho anh Kiên là Kiên “thú” bởi Kiên “thú” tức: Ku….

Vá bao cao su

Một cửa hiệu sửa xe đạp ở thành phố Glasgow (Scotland) nhận được hợp đồng vá 2 bao cao su bị rách. Cửa hiệu này tư vấn cho khách nên mua bao cao su mới, không nên vá vì như vậy giá sẽ rất cao. Tuy nhiên vị khách hàng này vẫn năn nỉ được vá, tất nhiên anh ta cũng không quên kì kèo để được cái giá thấp nhất. Anh ta cũng cho biết, sở dĩ phải làm như vậy bởi đó là 2 bao cao su dùng chung cho cả đội bóng của địa phương, nơi anh ta sống. Từ lâu ai cũng từng biết Scotland là nơi người dân có thói “keo kiệt” nhất thế giới.

Nguồn gốc một cái tên

Gần đây ở các thành phố lớn, đặc biệt là khu vực phía Bắc, có xu hướng đặt tên con bắt đầu bằng chữ “Gia” như Gia Huy, Gia Hân, Gia Khánh, Gia Khang,…v.v, chữ này có lẽ bắt nguồn từ tên của các diễn viên trong những bộ phim tình cảm sướt mướt của Hồng Kông, Đài Loan.

Tất nhiên cũng có trường hợp tên đệm là “Gia” nhưng không bắt nguồn từ trào lưu nói trên. Đó là trường hợp của vợ chồng anh Đ.T ở Cầu Giấy, Hà Nội, đứa con trai lỡ kế hoạch do vợ chồng anh sinh ra có tên là “Gia Bảo”, cái tên này do chính anh Đ.T đặt với lý do Gia Bảo là… Bao giả. Chả là anh có người bạn đi Lạng sơn về biếu cả hộp BCS Tầu.